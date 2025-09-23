CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çek Büyükelçisi'ni Kabul Etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi Petr Stapanek'i makamında kabul etti. Ziyarete CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan ve Dış İlişkiler Koordinatörü İlhan Uzgel de katıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi Petr Stapanek'i CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti. Özel'e, Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan ile Dış İlişkiler Koordinatörü İlhan Uzgel Eşlik etti.
