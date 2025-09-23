Haberler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çek Büyükelçisi'ni Kabul Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çek Büyükelçisi'ni Kabul Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi Petr Stapanek'i makamında kabul etti. Ziyarete CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan ve Dış İlişkiler Koordinatörü İlhan Uzgel de katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi Petr Stapanek'i kabul etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi Petr Stapanek'i CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti. Özel'e, Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan ile Dış İlişkiler Koordinatörü İlhan Uzgel Eşlik etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Katie Price'ın son hali korkuttu: Hızla zayıflıyor, nedeni bilinmiyor

Ünlü ismin son hali korkuttu: Hızla zayıflıyor, nedeni bilinmiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç'un Erden Timur'a söyledikleri yeniden gündemde

Ali Koç'un Erden Timur'a söyledikleri yeniden gündemde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.