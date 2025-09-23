CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çek Büyükelçisi'ni Kabul Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi Petr Stapanek'i kabul etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi Petr Stapanek'i CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti. Özel'e, Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan ile Dış İlişkiler Koordinatörü İlhan Uzgel Eşlik etti.