Özgür Özel, Ayvalık Belediyesi'ni ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yılbaşı tatilini geçirdiği Balıkesir'de Ayvalık Belediyesi'ni ziyaret ederek, Belediye Başkanı Mesut Ergin ile projeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ayvalık Belediyesi'ni ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeni yıl tatilini geçirdiği Balıkesir'de, Ayvalık Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyarette Özel'e, CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, CHP Balıkesir İl Başkan Yardımcısı Mustafa Yıldırım, Ayvalık Belediye Başkan Yardımcıları Erkan Karasu ve Zafer Abdi Gökçen ile belediye personeli eşlik etti. CHP lideri Özel, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'e çalışmalarında başarılar diledi. Özel, Mesut Ergin'den belediyenin yürüttüğü projeler ve hayata geçirilmesi planlanan yeni çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Mesut Ergin, Özel'e ilçeye gösterdiği ilgi ve destek için teşekkür etti.

