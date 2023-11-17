CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı ile görüştü
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut ile bir araya geldi. Görüşmede CHP Lideri Özel'e Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel eşlik etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut ile bir araya geldi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut'u kabul etti. Görüşmede CHP Lideri Özel'e Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel eşlik etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika