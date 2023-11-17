Haberler ›› Politika ›› CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı ile görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı ile görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut ile bir araya geldi. Görüşmede CHP Lideri Özel'e Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel eşlik etti.