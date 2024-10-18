CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya'da Alanya'yı Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya'da partisinin Alanya İlçe Teşkilatı'nı ve Alanya Belediyesi'ni ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya programı kapsamında Alanya'ya geldi. CHP İlçe Başkanı Bülent Kandemir ve partililer tarafından çiçek ve alkışla karşılanan CHP Genel Başkanı Özel'e, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP İl Başkanı Nail Kamacı ile milletvekilleri eşlik etti. Karşılama töreninde, Özgür Özel'e, Alanya'ya özgü hediyeler takdim edildi. Parti binasına çıkan Özel, önce başkanlık makamına geçti, ardından yönetimle bir araya geldi. Ardından Alanya Belediyesi'ni ziyaret eden Özgür Özel, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik tarafından çiçeklerle karşılandı.

Buradaki programının ardından Özel, Gazipaşa'ya giderek, CHP Gazipaşa İlçe Başkanlığı ile Gazipaşa Belediyesi'ni ziyaret edecek. Özgür Özel, 14. Gazipaşa Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali'ne katılacak.