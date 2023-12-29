Üye Girişi
Haberler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç'la görüştü

Güncelleme:
Abone Ol

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç'la görüşmek üzere bir araya geldi. Görüşmeye CHP Genel Başkan yardımcıları Gamze Taşcıer ile Yalçın Karatepe de katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç'la görüştü.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, Ardıç'ı, CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti.

Kabulde Özel'e, Genel Başkan yardımcıları Gamze Taşcıer ile Yalçın Karatepe eşlik etti.

Kaynak: AA / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Sanayi Odası Gamze Taşcıer Seyit Ardıç Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title