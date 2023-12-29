CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç'la görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç'la görüştü.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, Ardıç'ı, CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti.

Kabulde Özel'e, Genel Başkan yardımcıları Gamze Taşcıer ile Yalçın Karatepe eşlik etti.