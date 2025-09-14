Özgür Özel ve Ümit Özdağ'dan Ortak Basın Toplantısı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir araya geldi.

CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen görüşmenin ardından Özel ve Özdağ, ortak basın toplantısı düzenledi.

Özdağ'ın partisine dayanışma ziyaretinde bulunduğunu belirten Özel, Özdağ'a teşekkürlerini iletti.

CHP Genel Başkanı Özel, bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik ifadelerine ilişkin sorusu üzerine, "Sayın Erdoğan, aslında vatandaşın her şeyin farkında olduğunun, bunun anketlere, vatandaşlara sorulan sorulara yansıdığının farkında ve şimdi bu farkındalığı ortadan kaldırmaya çalışıyor." görüşünü savundu.

Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu şüphelilerin gözaltına alındığını anımsatan Özel, "Belediye Başkanımızın eşi de yanında olduğu sırada geçen hafta, 'AK Parti'ye katılırsanız, operasyonu engelleyebiliriz' teklifi aldığını, ondan önce de toplam üç kez AK Parti'ye davet edildiğini, daveti kabul etmediği noktada da gözaltına alındığını biliyoruz." diye konuştu.

Özel, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'e ilişkin de şu ifadeleri kullandı:

"Beykoz Belediye Başkanı tutukluyken serbest kalıyor ve o süre içinde belediye başkan vekilimiz geliyor bize ve diyor ki, 'Beykoz Belediye Başkanı AK Parti'ye geçecek ve görevine iade edilecek.' Biz, 'Bu akşam belediye başkanının toplantısı var, oraya katılın.' diyoruz, 'Hayır katılmam o AK Parti'ye geçecek' diyor. Bu sözünden saatler sonra belediye başkanı tekrar tutuklanıp içeri konuluyor. Bize 'Belediye başkanı AK Parti'ye geçecek' diyen belediye başkan vekili, dün AK Parti'ye katıldı, rozet taktılar. CHP'nin İstanbul İl Kongresi'ne kayyum atayanların tek ellerinde bir ses kaydı var. Konuşanlardan ikisi de CHP'den istifa etti. Bir tanesi AK Parti'ye katıldı bir tanesi de 'Özlem Başkan'a dışarıdan destek vereceğim' dedi."

Manavgat Belediyesine yönelik soruşturmaya ilişkin sosyal medyaya yansıyan görüntülerle ilgili konuşan Özel, görüntüler ortaya çıktığı ilk andan itibaren gereğini yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Manavgat'ta yolsuzluğun ortaya çıktığı dakika ben gereğini yaptım mı, yaptım. Dedim ki, 'Hırsızın partisi olmaz.' Üzerine altı ok koydukları baklava kutusunun mizansen olduğunu, baklavacı rüşvetçinin 1 ay önce tutuklanıp gözaltına alınıp sonra mizansen yapmak üzere serbest bırakıldığını deşifre ettik. Arkadaşlarımız 32 saatlik bütün görüntülerden, aslında gördüğümüz o sahnenin orada başlamadığını, o kutunun oraya nasıl konulduğunu, içeri giren polislerin bildiğini, baklavacının görüntülerden önce dışarıda polislerle temasını ispatladık."

"Hukukun ve demokrasinin yanında olmaya devam edeceğiz"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da yaptığı açıklamada, şu değerlendirmede bulundu:

"Halkın oylarıyla seçilen başkanların ya tutuklanarak hapse atıldığı ya da tehditle parti değiştirmeye zorlandığı bir süreci yaşıyoruz. Bu sadece muhalefet partilerine yönelik bir operasyon değil, bu doğrudan Türk halkının iradesine yönelik bir operasyondur. Zafer Partisi olarak anayasanın, hukukun ve demokrasinin yanında olmaya ve bunun mücadelesini en etkili şekilde, en kararlı şekilde vermeye devam edeceğiz."