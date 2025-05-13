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CHP Genel Başkanı Özel, Soma'da maden işçilerini anma programlarına katıldı Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özel, Soma'da maden işçilerini anma programlarına katıldı Açıklaması
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Nice 13 Mayıs'larda artık matemi değil işçilerin kazanımlarını, işçiden, emekten yana yapılacak düzenlemeleri konuşmak üzere, sizinle birlikte, 13 Mayıs'ları kazanımların yıl dönümüne dönüştürmek üzere büyük bir mücadeleyi hep birlikte veriyoruz.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Nice 13 Mayıs'larda artık matemi değil işçilerin kazanımlarını, işçiden, emekten yana yapılacak düzenlemeleri konuşmak üzere, sizinle birlikte, 13 Mayıs'ları kazanımların yıl dönümüne dönüştürmek üzere büyük bir mücadeleyi hep birlikte veriyoruz."

Özel, Soma'da 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden faciasında hayatını kaybedenlerin anılması amacıyla düzenlenen yürüyüşe katıldı.

Özel ve katılımcılar, belediye önünden başlayarak Madenci Anıtı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşün ardından konuşma yapan Özel, 11 yıl önce toprağın altında hayatını kaybedenlerin davasını takip ettiklerini söyledi.

Özel, seçim geldiğinde işçi düşmanlarına karşı hep birlikte hareket edilmesi gerektiğini ifade ederek, "Nice 13 Mayıs'larda artık matemi değil işçilerin kazanımlarını, işçiden, emekten yana yapılacak düzenlemeleri konuşmak üzere, sizinle birlikte, 13 Mayıs'ları kazanımların yıl dönümüne dönüştürmek üzere büyük bir mücadeleyi hep birlikte veriyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından yaşamını yitiren madenciler için 3 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, anıta karanfil bırakıldı.

Madenci Şehitliği'nde anma

CHP Genel Başkanı Özel, daha sonra Soma Madenci Şehitliği'ne geçti.

Özel ve Manisa Valisi Vahdettin Özkan, şehitlikteki anma programında kabirlere karanfil bıraktı, madenci aileleriyle görüştü, hayatını kaybeden madenciler için dua etti.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Politika
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