CHP Genel Başkanı Özel, şehit ailesini ziyaret etti

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Piyade Teğmen Furkan Sert'in Malatya'da yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Piyade Teğmen Furkan Sert'in Malatya'da yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Özel, şehit Sert'in ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Ziyarette Özel'e CHP Malatya Milletvekili Veli Ağababa ve CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da eşlik etti.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Politika
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