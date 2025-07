CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin açılışında konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'miz 86 milyonun geleceğini hep birlikte kurmanın, bunun umudunu taşımanın, hayalinde ortaklaşmanın simgesel mekanıdır." dedi.

Özel, Bülent Ecevit Yerleşkesi'nde bulunan partisinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin açılışında konuştu.

CHP'nin yaptığı ön seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olarak çıkan Ekrem İmamoğlu'nun artık bir partinin değil, Türkiye'nin adayı olduğunu belirten Özel, "O yüzden Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'miz bir partiye ait değildir. Elbette mekan Cumhuriyet Halk Partisinindir ama unutmayın ki mekanın adı da baba evidir. Türkiye'nin sosyal demokratların, muhafazakar demokratların, milliyetçi demokratların, liberal demokratların, Kürt demokratların, sosyalist demokratların hep birlikte birleştiği yerdir baba evi. Bu baba evi, bir partiye ait değildir. Çünkü tapusunda ne Özgür Özel yazar ne de önceki genel başkanların adı. Baba evinin tapusu bir kişiye kayıtlıdır, o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Aday Ofisi'nin kapısının herkese ardına kadar açık olduğunu belirten Özel, "100 yıl sonra Gazi'nin partisinin bir kez daha iktidara yürüyüşünün, iktidarı devralışının, bir kez daha mağdurların, mazlumların yüzünü güldürüşünün, açlığı bir daha yenmesinin, yoksulluğun sırtını yere getirmesinin, yeni istihdamlar, fabrikalar, iş alanları kurmasının, işsizliği ortadan kaldırmasının, başı yere bakanların başını dik tutmasının, geleceğe umutla bakılmasının yolculuğu bugün burada, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'yle birlikte başlıyor." diye konuştu.

"Büyük bir mücadele merkezini hep birlikte açıyoruz"

Cumhurbaşkanlığı adaylığının sadece bir kişinin iktidar yolculuğu olmadığını ifade eden Özel, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'miz 86 milyonun geleceğini hep birlikte kurmanın, bunun umudunu taşımanın, hayalinde ortaklaşmanın simgesel mekanıdır. İcra heyetimizin koordinasyonunda, partimizin tüm organlarının desteğiyle, emeğiyle, katkısıyla, sivil topluma açık olarak diğer siyasi partilere açık olarak her geçen gün kapsayıcılığı artacak, her geçen gün daha renkli, her geçen gün çok daha farklı kesimleri temsil eden ve ülkenin kalıcı sanılan ama çözülebilecek sorunlarına en somut önerileri oluşturacak, bunun üzerinden tüm ülkeye dalga dalga umudu yayacak, 'Evet, şartlar kötü ama nasıl çözeceksiniz' sorusunun yanıtını üretecek, somutlaştıracak, sloganlaştıracak ve Anadolu'ya taşıyacak bir büyük mücadele merkezini hep birlikte açıyoruz."

Önce kurtuluşu, sonra kuruluşu gerçekleştirip bir hayali gerçekleştiren kadroların devamı olduklarını dile getiren Özel, "Kendimize, şahsımıza, eşimize ve dostumuza mevkinin, makamın peşinde değil bu ülkedeki mağdurların ve mazlumların yüzünü güldürmenin peşindeyiz. 100 yıl önce başardık, 100 yıl sonra yine başaracağız. Bu düzeni biz yıkacağız. Yerine adil bir düzeni, güçlü bir düzeni biz kuracağız." açıklamasını yaptı.

İsrail'in Gazze'de 650 gündür 60 bin sivili çocuk, kadın demeden öldürdüğünü anımsatan Özel, "Son üç günde 21 çocuk, söylemeye utanıyor insan açlıktan öldü. (Recep Tayyip) Erdoğan ise (Binyamin) Netanyahu ile kayıkçı kavgası yapıp, 'Gazze'yi boşaltacağım' diyen (Donald) Trump'a susmakla, İsrail ile ticareti cayır cayır sürdürmekle meşgul. Kolombiya'da Lahey grubu ülkeleri Gazze için bir araya geldi. İsrail'i kınayan bir bildirinin ardından İsrail'e yaptırımlar uygulamaya karar verdi. Biz de oradaydık. Eylem planına göre İsrail ile ticaretin tamamen kesilmesi, Filistin'de işlenen suçların diğer ülkelerde de yargılanabilmesi vardı. Bizim temsilci imzayı atmadan tabanları yağladı, oradan kaçtı. Biz de bunu eleştirdik. İki kez açıklama yaptılar. Meclis'te gündeme getirdik, Meclis'te savunamadılar." değerlendirmesinde bulundu.

"(Necmettin) Erbakan Hoca'nın partisinde bekleyenlerle Filistin mücadelesinde yan yana duruyoruz"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın kendisine yönelik "Yunan tezini destekliyor" açıklamasına tepki gösteren Özel, "Erdoğan'ın da Hakan Fidan'ın da tüm kadrolarının da Trump'ın karşısında suspus olduklarını, Filistin davasını sattıklarını cümle alem bilsin. Biz 74'te Erbakan ile nasıl Kıbrıs Harekatı'nda birlikte olduysak, o günlerde Yaser Arafat ve Bülent Ecevit dostluğundan nasıl yıllardır bir adım geri atmadıysak bugünkü duruşumuz Ecevit'in duruşudur, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının duruşudur. Erbakan Hoca'nın partisinde bekleyenlerle Filistin mücadelesinde aynı samimiyette yan yana duruyoruz. Trump'ı görünce karşımıza geçenleri, yanımızdan kaçanları, Filistin'i satanları bu millet affetmeyecek" dedi.

Türkiye'de bazı kesimlerin güvende olmadığını savunan Özel, şunları kaydetti:

"Bu memlekette maalesef kadınlar güvende değil. Yılın ilk yarısında 250 kadın cinayete kurban gitti. Bu memlekette işçiler güvende değil. Altı ayda üç Soma faciası yaşandı, 961 işçi hayatını kaybetti. Mehmetçikler güvende değil. 12'si metan gazından boğuldu, ikisi dün güneşin altında susuzluktan hayatını kaybetti. Bu memlekette çocuğunu, torununu tatile götüren aileler güvende değil. Kartalkaya'da 36'sı çocuk, bebek 78 vatandaşımız yanarak öldü. Çocuklar sokakta güvende değil. Mattia Ahmet Minguzzi pazar yerine gitti, hunharca katledildi. Bu memlekette ormanlar güvende değil. Ormandaki börtü böcek, hayvanlar güvende değil. Yangını söndürmeye giden emekçiler, AFAD gönüllüleri güvende değil."

Programda CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu okudu.

Açılışa Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, CHP'li milletvekilleri ve partililer katıldı.

Açılış programı öncesinde CHP Gençlik Kolları Başkanlığı, Kuğulu Park'ta toplanarak partinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ne yürüdü.