CHP Genel Başkanı Özel, İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.
Özel, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası kapsamında tutuklu bulunan İmamoğlu ile tutuklanmasının ardından Ataşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Onursal Adıgüzel'i ziyaret için öğle saatlerinde Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na geldi.
CHP Genel Başkanı Özel, yaklaşık 2 saat süren ziyaretlerin ardından basın açıklaması yapmadan buradan ayrıldı.