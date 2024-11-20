CHP Genel Başkanı Özel, gazetecilere açıklamalarda bulundu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Toplumsal mutabakat sağlanacaksa, Meclis'te oturup bunu konuşmalıyız. İlk toplantıya da şehit aileleri ve gaziler gelmeli, düşüncelerini söylemeli. Son toplantıya da gelerek varılan noktaya rızaları var mı söylemeliler. Onların razı olmadığı hiçbir şeye ben razı olmayacağım." dedi.

Özel, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaret etti.

Ziyaretlerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan ve soruları yanıtlayan Özel, İstanbul'da yaptıkları "Şehit Aileleri ve Gaziler Çalıştayı"nda, Türkiye'deki şehit ve gazi derneklerinin sorunlarının gündeme geldiğini anımsatarak, şehitlik ve gazilik haklarının düzenlendiği mevzuatın bir kanunda birleştirilmesi yönünde çıkarımda bulunduklarını söyledi.

Partisinin bugüne kadar 18 ayrı kanun teklifi verdiğini ve bir çatı kanun teklifi hazırladığını söyleyen Özel, siyasi partilere bu teklife destek vermeleri çağrısında bulundu.

Özel, bugün gerçekleştirdiği ziyaretlerin en önemli noktasının, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili çağrısı olduğunu belirterek ifadeleri kullandı:

"Ben bu konuşmadan yaklaşık 1 saat sonra şunu söylemiştim, 'Bu iş, öyle birilerini buraya getirmek ya da bir yerlerde siyasi pazarlıklar yapmakla olmaz. Biz, bir tek şehidimiz daha olmaması, annelerin gözünün yaşının durması ve gazilerimiz için bundan sonra yapılacak faaliyetlerde elbette destek olmak isteriz.' Bu iş için 4 tane kriter koyduk: Meclis merkez olsun, açıklık ve şeffaflık, karşılıklı iyi niyet ve bunun samimiyetle ortaya konması ve ulusal bir mutabakat. Bu mutabakatın ortaya konmasıyla ilgili Meclis'te yapılacak toplantılarda ben bir beşinci kriteri ifade ettim. Bu kriter de şu: Toplumsal mutabakat sağlanacaksa Meclis'te oturup bunu konuşmalıyız. İlk toplantıda da şehit aileleri ve gaziler gelmeli, düşüncelerini söylemeli. Son toplantıya da gelerek varılan noktaya rızaları var mı söylemeliler. 'Onların razı olmadığı hiçbir şeye ben razı olmayacağım' diye ifade ettim. Bunu her fırsatta ifade etmeye devam ediyorum."

Dernek ve vakıflara yaptığı ziyarette bu düşüncelerini ifade ettiğini ve başkanların bu düşünceleri desteklediğini aktaran Özel, "Herkes bu millet, devlet için can vermiş şehitlerimizin ailelerimizin hassasiyetinin, gazilerimizin hassasiyetlerinin gözetilmesini ve TBMM'nin odak olmasını istiyor." dedi.

Özel, bundan sonraki süreçte yeni bir gelişme olursa derneklere bilgilendirme yapacaklarını bildirerek, "Bu süreci kimseyi incitmeden yürüteceğiz. Birileri özensiz ilerlerse o özensizliğin içinde olmayız. Gruplara çağrım şudur; bütçeden sonra bu kanunu hep birlikte ele alalım ve bu bir partinin değil, Meclisimizin, bütün partilerin gururu olsun." ifadesini kullandı.

"Bütün görüntülere baktım"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki gerginliğe yönelik AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in "Özür bekliyoruz" açıklaması hakkındaki soruya yanıt veren Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da kendisini arayarak "Hoş olmayan görüntüler ortaya çıktı." dediğini söyledi.

Özel, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile görüştüğü için görüntüleri sonradan izlediğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Arkadaşlar bizim milletvekillerimizin, polise verilen kanunsuz emirle belediyeye sokulmamasına, belediye meclis üyelerimizin Meclis'e sokulmamasına dikkat çekmek için komisyonun kapısında durmuşlar ve 'İyi oluyor mu, şimdi biz de sizi sokmasak olur mu' demişler. Girmeniz, görevinizi yapmanız gereken koltuğa başkası otursa olur mu? Buna dikkat çekmek için mini bir protesto bu. Ama o sırada oranın iyi yönetilemediği anlaşılıyor. Elini uzatıyor Grup Başkanvekilimiz, elini tutmuyor. Kamera çekecek tabii, kameraya müdahale ediliyor. Salona bir itiş-kakışla, yanlarındaki polis arkadaşlarla birlikte girmeye çalışıyorlar. Bir arbede görüntüsü çıkıyor. Bugün 'Sorun' dedim, Sayın Bakan'a sordular. 'Bir müdahale var mı, yumruklaşma filan.' Bunu tutanak altında sorduk. Sayın Bakan da olduğunu söylemiyor. Eğer böyle bir şey olsa ben tabii ki hemen özür dilerim. Ama ne bir fiziki müdahale, ne bir şey. Sadece önde durup bir protesto yapma ve toplam birkaç dakika sürecek bir protestoyu, oraya yüklenerek girmeye çalışınca görüntü oldu."

"Arkadaşlarımız konuya dikkat çektikten sonra çekiliyorlar"

Esenyurt'taki görüntülerin şık olmadığını, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da aynı görüntülerin muhatabı olduğunu söyleyen Özel, "Esenyurt'ta günlerce kapıda bekletilen milletvekillerimizden ve belediye meclis üyelerimizden, Sayın Abdullah Güler ve de Sayın Recep Tayyip Erdoğan özür dilediği anda ben de kendilerinden özür dilerim. Aynı muamele, aynı durum." dedi.

Milletvekillerinin amacının dikkat çekmek olduğunu ifade eden Özgür Özel, "Arkadaşlarımız konuya dikkati çektikten sonra çekiliyorlar. Oradaki arbede meselesi gerçekten biraz da Sayın Bakan'ın sabırsız davranmasından da olmuş. Ben Sayın Bakan'ı ararım, Sayın Bakan ile konuşurum sorun yok. Ortada bir özür olacaksa Abdullah Güler'in kamuoyunu yanıltıcı bu bilgilerinden dolayı özrü olacak. Yoksa meselenin kendisinde bir protesto var. Birkaç dakika sabredilse o çirkin görüntü de ortaya çıkmaz ama bir yandan da hayırlı bir tarafı var. Esenyurt'taki çirkin görüntünün bir tersi yaşanmış. Bunun deneyimlenmesi de kıymetlidir diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Çok kıymetli sunular dinledik"

Özel, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmesi hakkındaki soruya karşılık, MİT Başkanı Kalın'ın ziyareti ve sunumunun çok kıymetli olduğunu söyledi. Özel, "Çok kıymetli sunumlar dinledik. Sorduğumuz sorulara ve istediğimiz bilgilere de son derece açıklıkla kapsamlı cevaplar verdi. Kendisine teşekkür ediyorum. Bu konuyla ilgili yapabileceğimiz açıklama bundan ibarettir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yaptığı "Pazarları ziyaret et" çağrısına Erdoğan'ın verdiği yanıt hakkındaki soru üzerine Özel, "Yanlış aktarılmış herhalde. Ben Erdoğan'a 'Benimle pazara gelemezsin' demedim. O, onun üzerinde bir yanıt vermiş. Vatandaş çağırıyor ve diyor ki, 'Pazara gelemezler. Fiyatlar iki katına çıkmış, gelemezler.' Ben sordum, 'Gelebiliyorlar mı' diye, 'Gelemiyorlar' dedi. Sayın Erdoğan ile birlikte bir pazara gitme teklifim yok zaten. Yanımda da gazilerimiz ve dernekler varken siyasi polemik yaratacak bir cevap benden beklemeyin bugün. Eğer öyle bir şey olursa bunu başka bir zeminde yaparız zaten." diye konuştu.

"Mutabakat sağlayacaksa önce burası ile sağlayacak"

Özgür Özel, "Cumhurbaşkanı Erdoğan uçakta, 'Umut Hakkı' ve 'Öcalan çağrısı' için Devlet Bahçeli'ye, 'Bizim aramızda bir anlaşmazlık, bir uyuşmazlık, bir fikir ayrılığı asla yoktur. Bu ittifakın hamuru aziz şehitlerimizin kanlarıyla yoğruldu. 'Terörsüz Türkiye' hedefimize giden yolda atılabilecek ilave adımları aramızda değerlendirdik' dedi. Siz de şehit aileleriyle bir araya geldiniz. Onların buna karşı yorumu nasıl oldu?" sorusu üzerine, şunları söyledi:

"Bahçeli ile bir mutabakatsızlığı yoksa Bahçeli ile aynı şeyleri söylüyor demektir. Bahçeli'nin söylediği çerçeveye, hepsi burada, şehit ailelerinin ve gazilerin itirazı var. Mutabakat sağlayacaksa önce burasıyla sağlayacak. Biz bir çözümün içinde olacaksak, o çözüm Meclis'te olacak ve bu masa da orada olacak. Yani şehit aileleri ve gaziler de hem başta, hem süreç içinde istedikleri herhangi bir zaman, hem de son noktada buna razılar mı değiller mi söyleyecek. Onların razı olmadığı bir şeye biz razı olmayız."

"Bahçeli'nin geri adım attığını düşünüyor musunuz?" sorusuna karşılık da Özel, "Ben Sayın Bahçeli'nin 'İlk günkü sözlerimin arkasındayım' dedikçe grubunun onu ayakta alkışladığını görüyorum. Bugün Sayın Erdoğan teyitleştiğine göre, geri adımları yok. Ama ben Sayın Bahçeli'nin meseleyi olmazlık üzerinden tarif etmesi yerine Meclis odaklı, diyalog odaklı, samimi ve açık süreç yürütümünün, sürecin kendisine de bu ülkeye de katkıyı sağlayacak yegane yol olduğunu düşünüyorum. Bahçeli'nin yaptığı tarifle yol almak zor." dedi.