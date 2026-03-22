Özgür Özel'den Katar'daki Helikopter Kazasına Başsağlığı

Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Katar'da helikopter kazasında şehit olanlara Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı ve sabır diledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Katar'da helikopter kazasında şehit olanlara Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı ve sabır diledi.

Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, "Katar'da meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Acımız büyük. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz
Katar'da helikopter düştü! 1 askerimiz ve 2 ASELSAN teknisyeni şehit oldu

Katar'da helikopter düştü! 3 şehidimiz var
Tayland'da mahsur kalan Duygu German gözyaşlarını tutamadı

Tatil için gittiği ülkede mahsur kalan fenomen gözyaşlarını tutamadı
Bu bir kutu değil daire! Dünya kira için istenen ücreti tartışıyor

Bu bir kutu değil daire! Dünya kira için istenen ücreti tartışıyor
Netanyahu'dan İran saldırıları sonrası olay itiraf: Çok zor bir akşam geçirdik

Netanyahu'dan beklenmedik açıklama
Futbolcu cinayetinin ardından herkes Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun bu görüntülerini paylaşıyor

Herkes Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun bu görüntülerini paylaşıyor
Heyelan otomobili böyle yuttu! Her şey 3 saniye sürdü

Her şey 3 saniye sürdü! Heyelan otomobili böyle yuttu
İran'ın vurduğu şehirde Ben-Gvir'e sert tepki: Sen bir Nazisin

İran'ın yıktığı şehirde İsrailli bakana sert tepki: Sen bir Nazisin