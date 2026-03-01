CHP Genel Başkanı Özel'den Bolu Belediyesine yönelik 'irtikap' operasyonuna ilişkin açıklama Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" operasyonunda aralarında Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da bulunduğu 13 kişinin gözaltına alınmasına ilişkin, "Tanju, bu memleketin ve Atatürk'ün partisinin evladıdır. Yalnız değildir, sahipsiz değildir." dedi.

Bolu Jandarma Komutanlığı önünde partililere seslenen Özel, Tanju Özcan'ın çağrıldığı zaman adliyeye gidebileceğini belirterek, "algı yaratmak, hedefe koymak ve zulmetmek" adına Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alındığını söyledi.

Özel, Özcan'ın gözaltına alınmasına ilişkin şunları kaydetti:

"Bu şehrin belediye başkanı çağırsan yanına gelmeyecek mi, gelecek. Savcılıkta ifadeye davet etsen soruları sormayacak mısın, soracaksın. Yanıtları almayacak mısın, alacaksın. Kaçacak bir yeri var mı, yok. Tanju Özcan Bolu'dan kaçsa Tanju Özcan'ı sevmeyenler, ondan korkanlar, bileğini bükemeyenler sevinir. Tanju Özcan, Bolu'dan gitmez, o Bolu'ya aşık ve aittir. O yüzden son derece ayıplı, Cumhuriyet Başsavcısına açıkça söylüyorum, husumet dolu bir davranıştır. Neden yapıyor bunu? Tanju Özcan onu HSK'ye şikayet etti diye yapıyor. O da bunu husumet etti, gitmiş sabahleyin evine baskın yaptırıp suçluyu alır gibi evinden alıyor. Savcı Bey, sen bu şehirde misafirsin, bu şehrin ev sahipleri burada, Bolu'da ve onlar senin gibi atanmış değil."

Özel, kentin seçilmiş belediye başkanına yapılan hürmetsizlik ve saygısızlığın, şehre yapıldığını ifade ederek, "Polis değil, jandarma yollamak. Eyvallah kolluk tercihi senin ama jandarma operasyonuyla belediye başkanını gözaltına alıyor olmak, Mehmetçik'le Tanju Özcan'ın koluna giriyor olmak ne Tanju'ya ne bize itibar kaybettirmez. Mehmetçiğin haysiyetini en çok Tanju Özcan savunuyor. Mehmetçik gerekirse gidiyor şehit oluyor, can veriyor, o şehidin analarına ya da kolunu, bacağını millet, vatan uğruna kaybeden gazilere sor bakalım Tanju Özcan'dan mı razılar, öbürkilerden mi razılar." diye konuştu.

Yokluk ve yoksulluk varken garibanın çocuğuna burs verdirmenin, okutmanın, doyurmanın, bir yere yerleştirmenin nesinin suç olacağını soran Özel, "Bu operasyonla bizi, Tanju'yu utandıracaklarını sananlara partinin genel başkanı olarak sesleniyorum; Tanju'nun bu yaptığından utanmıyoruz, bu muameleyi yapanlar kendinden utansın. Tanju'yla gurur duyuyoruz. Bu geceyi burada geçirecek, yarın ümit ediyoruz hakim karşısına çıkacak." ifadelerini kullandı.

"Tanju'nun yaptığı utanılacak değil, övünülecek bir iştir"

Özel, Özcan'ın yoksul çocuklara dağıtmak için Bolu'da iş insanlarından, marketlerden vakfa bağış aldığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kaç çocuk, şu an 528. Savcı Bey, 5 çocuk da sen okut göreyim. Savcı Bey, bu şehir bu yoklukta, bu zorlukta 528 evladını okutan adamdan utanmaz. Sen onu asla ve asla itibarsızlaştıramazsın. Tanju'nun yaptığı utanılacak değil, övünülecek bir iştir. Şunu söyleyeyim; bundan sonrası için de Ticaret Bakanlığı ne dedi belediyelere? Denetimleri sıklaştırın, üç harfliler, marketler fiyat yükseltiyor, normalden çok zam yapıyorlar, etiket değiştiriyorlar. Alışına bakın, satışına bakın. Üç harflilere denetim yapmışız. İktidarın kayırdığı o üç harfliler, yani emek çekmeden yemek yemeye alışmış beyefendiler, Bolu'daki öğrencinin bursuna para yatırmak yerine Tanju'yu sanki o parayı kendine istiyormuş gibi Tanju'dan şikayetçi olmaya kalkmışlar. Yarın şikayetçiyi de göreceğim, şikayeti de göreceğim. Kim kimi kime şikayet ediyor? Bakalım kim bunun hesabını nasıl soruyor? Yarından sonra hep beraber görüşeceğiz."

Öyle husumetli bir savcı bulmakla, AK Parti'den destek görmekle sen her mahalle arasına girmişsin, esnafı bitirmişsin, karına kar katacaksın, bir de bu şehrin evladına, bu partinin evladına kara çalacaksın. Onu jandarmalara nezaretlere, iftiralarınla, şikayetlerinle düşüreceksin. Bu akşam bir düşüneceksin. Yarından sonra senin başına ne gelecek? Bolu düşünecek, biz düşüneceğiz."

"Utanılacak bir iş yapmayan Cumhuriyet Halk Partilinin arkasında kaya gibi hep birlikte duracaklarını" anlatan Özel, "Tanju, bu memleketin ve Atatürk'ün partisinin evladıdır. Yalnız değildir, sahipsiz değildir. Karıncanın kardeşi vardır, o da bütün Cumhuriyet Halk Partililerdir, bütün Bolululardır." ifadelerini kullandı."

Özel, tüm Bolu'nun BOLSEV Vakfını bildiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu vakfa Tanju ön ayak olmuş. AK Parti'nin grup başkanvekili bu vakıfta. MHP'li arkadaşlar bu vakıfta. Bu vakıfta Bolu'da kim varsa herkes birbirine kefil. Herkes birbirini görüyor. Bu vakıf yoksulun elinden tutan vakıftır. Bu vakfa yapılan katkı Bolu'ya yapılan katkıdır. Bolu'da görev yapan savcı da Bolu'da görev yapana iftira atacak birisi de ya da medya mensubu da bunu böyle bilecek, böyle görecek. Öyle üç kuruşa beş köfte, bir kara çalalım, Tanju'yu da bir torbanın içine atalım. Vallahi o kadar kolay değil. Bu vakfı hep beraber kurduk, hep beraber yönetiyoruz. Bu vakıf Bolu'nun namusudur. Bolu namusuna sahip çıkacak."

"Yarın Bolu seçtiğine yeniden kavuşacak." diyen Özel, kendilerinin de Bolu ve Bolu'nun seçtiğinden onur ve gurur duymaya devam edeceğini sözlerine ekledi."