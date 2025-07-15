CHP Genel Başkanı Özel, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Türkiye'de terör sorunu demokratik adımlar atılarak çözülebilir. Bu süreçte yasamaya düşecek görevlere CHP olumlu, iyi niyetli katkı verecek." dedi.

Özel, Habertürk televizyonunun Meclis'teki 15 Temmuz özel yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

15 Temmuz gecesi yaşadıklarını aktaran Özel, darbe girişimi haberini aldıktan sonra dönemin TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı aradığını ve ardından Meclis'e geçtiğini söyledi.

TBMM Genel Kurulu'nun toplandığını ve Kahraman'ın grup başkanvekillerinden oluşturduğu Başkanlık Divanı'nda yer aldığını anlatan Özel, "100 yıllık partiyiz. Seçimleri yeniyoruz, yeniliyoruz ama millet ne görev verirse onu yaparız. Son seçimlerde milletimiz ana muhalefet görevi verdi. Sandıklar kurulup millet yeni bir görev verene kadar, biz bu ülkenin ana muhalefet partisiyiz. Seçilmiş parlamentonun, yöneticilerin, hükümetin, demokrasinin arkasındayız, darbenin tam karşısındayız" dediğini belirtti. Özel, üzerinde kot pantolon ve gömlek bulunduğunu, AK Parti'li bir milletvekilinden emanet aldığı ceketle Divan'da yer aldığını da hatırlattı.

FETÖ'nün çok sinsi ve mücadele edilmesi güç bir örgüt olduğuna dikkati çeken Özel, ordudan, emniyetten ve yargıdan FETÖ bağlantılı kişilerin uzaklaştırıldığını ancak siyasi ayağında gerekli temizliğin yapılmadığını savundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın FETÖ'ye karşı dirayetli bir duruş sergilediğini ancak bunun yeterli olmadığını ileri süren Özel, partisinin iktidara geldiğinde gerekeni yapacaklarını iddia etti.

"Terörsüz Türkiye" sürecine yönelik değerlendirmesi sorulan Özel, sürecin sadece üç parti ile yürütülemeyeceğini, özellikle ülkenin ana muhalefet partisinin sürecin dışında tutulmayacağını vurguladı.

CHP Genel Başkanı Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hepimiz şöyle bir noktadayız: 'Silahlar bırakılacaksa ve Türkiye barış, güven içinde olacaksa, teröre giden paralar milletin kursağından geçerse bu iyi bir şeydir. Biz buna destek olacağız' diyoruz. Bu Meclis çatısı altında olduktan sonra en müspet katkıları sağlayacağız. Neden Kürt'ün, Türk'ün anası ağlasın? Neden sıvasız, briket evlere koca koca Türk bayrakları asalım? Camı olmayan, naylonla penceresi kapanmış evlere şehit ateşi düşmesin. Ben çok şehit cenazesine gittim. Bir 5 sene sonra git bakalım o şehidin evinde ne olmuş? Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar oluyor. O yüzden bu terörün kökünün kazınması, tamamen terörden kurtulunması, güçlü bir demokrasi inşa edilmesi lazım. Burada da TBMM'nin etkili rol oynaması lazım."

Özel, İstanbul'da "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'in yargılandığı davada adli kontrol şartıyla tahliye edildiğini anımsatarak, Terörsüz Türkiye sürecinde kent uzlaşısı kapsamında cezaevinde tutulanların serbest bırakılması ve görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının görevlerine iade edilmesi gerektiğini savundu.

"Onu aday yaptığımız için büyük utanç içindeyiz"

Terörsüz Türkiye çalışmaları kapsamında TBMM'de kurulması planlanan komisyonla ilgili görüşleri sorulan Özel, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a 16 maddelik görüş bildirdiklerini açıkladı.

Komisyona ilişkin her partinin talebinin karşılanmasının mümkün olmayacağını ve ortak bir paydada buluşmaları gerektiğini vurgulayan Özel, "Biz en müspet katkıyı sağlayacağız. Türkiye demokratikleşsin, Türkiye'de Kürt sorunu demokratikleşerek çözülebilir. Türkiye'de terör sorunu demokratik adımlar atılarak çözülebilir. Bu süreçte yasamaya düşecek görevlere CHP olumlu, iyi niyetli katkı verecek. Ama sırf CHP'yi bu sürecin dışında tutmak istiyor diye Erdoğan, birçok olur olmaz işler yapmaya kalkılırsa bunlara da sessiz kalmaz." diye konuştu.

Manavgat Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap ve zimmet operasyonuna ilişkin soruyu yanıtlayan Özel, "O baklava kutusunda rüşvet alan kişi CHP'nin Belediye meclis üyesiydi. Biz vaktiyle onu aday yaptığımız için büyük bir utanç içindeyiz. Onun adaylık sürecini yöneten eski Manavgat Belediye Başkanımız ve yeni Manavgat Belediye Başkanlarımızın üyeliklerini askıya aldık. Süreci etkilemesinler, soruşturmanın salahiyeti etkilenmesin diye. Rüşveti alan kişiyi ve iki kişiyi daha haklarında suçlamalar olan iki kişiyi daha attık." ifadesini kullandı.

Rüşveti alan kişinin itirafçı ve işbirlikçi, "rüşvet meselesinin tamamen kompozisyon" olduğunu savunan Özel, belediye meclis üyelerinin gözaltına alınmasını da belediye meclisindeki seçimi etkilemek amacıyla yapıldığını ileri sürdü.