CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da gözaltına alınan belediye başkanlarını ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul merkezli 4 ayrı yolsuzluk soruşturması kapsamında bazı belediye başkanlarının gözaltına alınması üzerine Avcılar Belediyesi'ne geldi.

CHP Genel Başkanı Özel, İstanbul merkezli 4 ayrı yolsuzluk soruşturması kapsamında bazı belediye başkanlarının gözaltına alınması üzerine Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin ardından Avcılar Belediyesi'ne geldi. Belediyenin önünde toplanan partililere seslenen Özel, "Bugün yaşadığımız mesele 213 gündür süren ve CHP'li belediyeleri, başta Ekrem başkanımızı, belediye başkanlarımızı, belediye meclis üyelerimizi hedef alan ama esas olarak, bugünün iktidarının yarının iktidarına, bugünün Cumhurbaşkanı'nın yarının Cumhurbaşkanı'na darbe girişiminden bağımsız değildir. Bugün ne yaşıyorsak Recep Tayyip Erdoğan'ın bundan sonraki Cumhurbaşkanı'na yaptığı darbe girişiminin içindedir, tam ortasındadır" diye konuştu.

Özel, gözaltına alınan Başkan Çaykara'nın 18 yaşında üye olduğu partinin gençlik kollarında faaliyet gösterdiğini, makine mühendisi, çalışkan, dürüst, genç yaşta başkan seçildiğini ve nikahında şahit olduğunu anlatarak, "Utku Caner Çaykara'ya ne suçlaması yapıyorlar biliyor musunuz? Ne ihale, ne para, ne rüşvet. Zaten bunları söyledikleri yerde de hepsi iftira. 'Efendim Utku Başkan, belediye başkan adayıyken CHP İlçe Başkanlığı'na seçim için yardımda bulundum' demiş birisi. Seçim zamanlarında tüm siyasi partiler kaynak bulmak için komiteler kurar, yollara çıkar. Bu kişinin buraya katkı yaptığının da bilgisi, belgesi yok ama düşünün ki 'Seçim yardımı yaptık' diye buradan gencecik belediye başkanımızın tertemiz alnına leke sürmeye çalışıyorlar. Burada işler ihalesi yok seçimden sonra. Önü alınmış, parası yok. Buradan en ufak bir irtibatı olmamış. Ama gelmiş. 'Efendim bir iftira at.' diyemiyor, 'Rüşvet verdim.' Çünkü para almamış ki rüşvet versin. Diyemiyor bir şey. Haydi at bir yalan, 'Ben bunu seçim kampanyasına yardımda bulundum' diyor" ifadelerini kullandı.