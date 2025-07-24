CHP Genel Başkanı Özel, AKUT'a taziye ziyaretinde bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki orman yangınında şehit olan AKUT gönüllüleri için AKUT Ankara Operasyon Merkezi'ne taziye ziyaretinde bulundu.

Partinin basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Özel, ziyarette, yangında şehit olan AKUT gönüllüleri Alperen Özcan, Tekin Enes Sarıyıldız, İlker Onarıcı, Muharrem Can ve Bayram Eren Arslan için AKUT yetkililerine başsağlığı dileklerini iletti.