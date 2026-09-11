Haberler

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan şehit sözleşmeli er Ziya Koparan için başsağlığı mesajı

Güncelleme:
+11 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Iğdır'da meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan sözleşmeli er Ziya Koparan için taziye mesajı yayımladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Iğdır'da meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan sözleşmeli er Ziya Koparan için taziye mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Iğdır'da askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada bir kahraman Mehmetçiğimizin şehit olduğunu, iki askerimizin de yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, silah arkadaşlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Kazada yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Kaynak: AA
Fenerbahçe'den yeni bir açıklama daha: İsmail Kartal görevinin başındadır

Büyük ters köşe! Fenerbahçe'den İsmail Kartal için bir açıklama daha
Arda Güler için tam 100 milyon Euro

Arda için inanılmaz teklif! Real Madrid anında kabul edebilir
Ülkesinin kralı olma teklifini reddetti, seçtiği meslek bakın ne oldu

Ülkesinin kralı olma teklifini reddetti, seçtiği meslek bakın ne oldu
Esenyurt’ta asansör faciası! Apartman görevlisi can verdi

Apartmanda facia! Çocukları kurtarmak isterken can verdi
Rojda Yakışıklı cinayetinde ilk duruşmasında sanıktan kan donduran savunma: Nabzına baktım, çalışsa hastaneye götürecektim

Rojda'yı hayattan koparan caniden pişkin savunma: Nabzına baktım...
Gelin arabasına asılan yazıya bakın! Kayınpeder görüp damadı hastanelik etti

Kayınpederi çıldırtan yazı! Damadı hastanelik etti
Aleyna Tilki'den bomba itiraf: En son anaokulunda aldatılmıştım...

"Vay..." diyerek duyurdu! Genç şarkıcıdan bomba itiraf
A Milli Futsal Takımı'na acı haber

Türk futbolunun acı günü