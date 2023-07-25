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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu milletvekilleri ile bir araya geldi

Politika Haberleri

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin milletvekilleri ile Ankara'da bir araya geldi. Çankaya ilçesinde bulunan Ahlatlıbel Sosyal Tesislerinde düzenlenen akşam yemeğine parti milletvekilleri, grup başkanvekilleri ve bazı vekillerin aileleri katıldı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu milletvekilleri ile bir araya geldi

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin milletvekilleri ile Ankara'da bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin milletvekilleri ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Çankaya ilçesinde bulunan Ahlatlıbel Sosyal Tesislerinde düzenlenen akşam yemeğine parti milletvekilleri, grup başkanvekilleri ve bazı vekillerin aileleri katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Samet Öksüz - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Çankaya Ankara Politika Haberler

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