CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu milletvekilleri ile bir araya geldi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin milletvekilleri ile Ankara'da bir araya geldi. Çankaya ilçesinde bulunan Ahlatlıbel Sosyal Tesislerinde düzenlenen akşam yemeğine parti milletvekilleri, grup başkanvekilleri ve bazı vekillerin aileleri katıldı.