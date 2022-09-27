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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ile görüştü

Politika Haberleri

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.

Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu herhangi bir açıklama yapmadı.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Politika

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