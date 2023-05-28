CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, oyunu Malatya'da kullandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için memleketi Malatya'da oy verdi. Ağbaba, seçimlerin hayırlı olmasını diledi ve Malatyalıların yanında olacağını belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için memleketi Malatya'da oy verdi.

Ağbaba, oğlu Efe ile Abdulkadir Eriş İlkokulu 1286 numaralı sandıkta oyunu kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

Türkiye'nin demokratik bir ülke olduğunu belirten Ağbaba, "Umarım sandıktan çıkan sonuç Türkiye için hayırlı olur." dedi.

Ağbaba, Malatyalıların takdiriyle tekrar milletvekili olduğunu dile getirerek, geçmiş dönemlerde nasıl çalıştılarsa bu dönemde daha fazla çalışacaklarını ifade etti.

Malatya'daki enkazın kaldırılabilmesi, kentin tekrar eski günlerine dönebilmesi için uğraşacağını belirten Ağbaba, hangi partiye oy verirlerle versinler Malatyalıların yanında olacağını kaydetti.