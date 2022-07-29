CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan 'Sıla Yolu' projesini anlattı Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Kapıkule Sınır Kapısı'nda partisinin "Sıla Yolu" projesini tanıttı.

Tezcan ve beraberindeki heyet, Kapıkule Sınır Kapısı'na gelerek basın mensuplarına "Sıla Yolu" projesi hakkında bilgi verdi.

Milletvekilleri, belediye başkanları ve parti üyeleriyle önemli bir projeyi başlatmak için bir araya geldiklerini anlatan Tezcan, projeyle yurt dışında yaşayan Türkleri hem Türkiye'ye girişte hem de çıkışta karşılayacaklarını söyledi. "Sıla Yolu" projesi kapsamında Kapıkule'nin girişinde gurbetçileri karşılayacak bir masa oluşturduklarını anlatan Tezcan, şöyle devam etti:

"Kapıkule Sınır Kapısı özellikle Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'ye giriş yaptığı en önemli kara yolu gümrük girişi. Avrupa'da birinci, dünyada ikinci büyüklükte giriş yapılan gümrük kapısı. Vatandaşlarımızla burada buluşmak, onları gelirken karşılamak, giderken uğurlamak üzere burada izin döneminde parti görevlilerimiz kendileriyle buluşacak. Sıla Yolu projemizde bizim buradaki masamızda önce Genel Başkan'ımızın bir mektubunu kendilerine takdim edeceğiz. Ayrıca yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza dönük önemli düşüncelerimizi ve projelerimizi içeren broşürlerimizi takdim edeceğiz ve onların sorunlarını tespit etmek üzere söyleyeceklerini not edeceğimiz bir küçük anket niteliğinde sorun tespiti notlarını alacağız."

Tezcan, yurt dışında yaşayan vatandaşların sorunlarını bildiklerini, bunun çözümü konusunda hazırlıkların tamamladığını belirtti. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşların ülkeye verdiği desteğin ne kadar önemli olduğunu bildiklerini, bu nedenle onların problemlerinin çözülmesi gerektiğini aktaran Tezcan, şunları kaydetti:

"Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bizim kardeşlerimiz. Onlar sadece Türkiye ekonomisine katkı sağlayacağı zaman hatırlayacağımız kişiler değil. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın birçok sorunu var. Gümrük girişlerinde uzun bekleme sürelerinden tutun yol güvenliğine kadar. Bunları çözmeye yönelik ne yazık ki ciddi adımlar atılmamış. Bir başka konu, yurt dışında yaşayan vatandaşların buraya getirdikleri araçlarını uzun bir süre Türkiye'de bulundurma hakkı ne yazık ki sağlanmıyor. Yurt dışından getirdikleri telefonları uzun bir süre burada kullanma hakkı ne yazık ki sağlanmıyor. Emeklilikle ilgili, emekli maaşlarıyla ilgili sorunları var."

Yurt dışında yaşayan vatandaşların en önemli meselelerden birinin de temsil sorunu olduğunu savunan Tezcan, "Yurtdışında vatandaşlarımız oy veriyor. Verdikleri oy Türkiye'de 81 ilin sandıklarına dağıtılıyor ve hiçbirisi kendi milletvekilini seçemiyor. Yurt dışı seçim çevresinin tıpkı 81 ildeki seçim çevreleri gibi ayrı bir il gibi düşünülüp yurt dışının başlı başına bir seçim çevresi olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Tezcan, konuşmasının ardından gurbetçilerle sohbet etti, taleplerini dinledi.

Programa CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.