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CHP Genel Başkan Yardımcısı Sarıbal basın toplantısı düzenledi:

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- "Çiftçiyi korumadan üretim yapamazsınız. Üretim olmadan da halkın gıda güvenliğini sağlayamazsınız"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, çiftçi korunmadan üretim yapılamayacağını belirterek, "Üretim olmadan da halkın gıda güvenliğini sağlayamazsınız." dedi.

Sarıbal, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Üsküdar Belediyesine yönelik usulsüzlük soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın gözaltına alınmasını eleştirdi.

Çiftçinin üretimde, vatandaşın da tarımsal gıdaya erişimde zorluk çektiğini öne süren Sarıbal, çiftçiye mazot için yeni bir destekleme modeli getirilmesini istedi.

Sarıbal, tarım sektöründeki istihdamın artırılması gerektiğini belirterek, bunun için yeterli iş alanı olduğunu söyledi.

Ziraat alanında doğru bir tarım modeli ve planlamayla bunun sağlanabileceğinin altını çizen Sarıbal, "Tarımı, ülkenin var olan değerlerini, biyolojik çeşitliliğini, toprağını, iklimini, suyunu, kuru ve sulu tarımını plana döktüğümüzde hiçbir ziraat mühendisinin, veteriner hekimin işsiz kalma olanağı yok." değerlendirmesinde bulundu.

Sarıbal, hasat zamanı gelen ürünler için çiftçiyi gözeten bir taban fiyat politikası belirlenmesi çağrısında bulunarak, "Çiftçiyi korumadan üretim yapamazsınız. Üretim olmadan da halkın gıda güvenliğini sağlayamazsınız." dedi.

Kaynak: AA
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