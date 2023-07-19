CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun online toplantı görüntülerine tepki gösterdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun partinin yetkili isimleriyle yaptığı online toplantı görüntülerine tepki göstererek, partinin geleneklerine uymayan ve etik olmayan toplantıları doğru bulmadıklarını belirtti. Öztrak ayrıca, ekonomideki gelişmelere ve zamlara karşı alınacak tedbirleri de açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun partinin yetkili isimleriyle yaptığı online toplantı görüntülerine ilişkin, "Partimizin kongreler süreci hızla ilerlerken, partimizin geleneklerine uymayan, hiyerarşisini dikkate almayan, etik olmayan toplantıları da doğru bulmayız" dedi.

CHP'li Öztrak, Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplanan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, MYK toplantısında, ekonomideki gelişmelere ve zamlara karşı çıkmak amacıyla almış oldukları ve bundan sonra alacakları tedbirleri gözden geçirdiklerini söyledi. Öztrak, "Bildiğiniz gibi 81 il başkanımız bu zamları protesto etti. Basın toplantılarıyla bu zamlara karşı çıktık. Ayrıca 'Mutfaklar yanarken milletimize kemer sıktıranlar saraylarında sefa sürerken, millet iradesinin tecelligahı TBMM tatil yapmamalı' dedik. Meclisimizi olağanüstü toplantıya çağırma kararını da almıştık. Bundan sonra da zamma, zulme karşı çıkmayı sürdüreceğiz. Milletimizin sesi olmaya, bu gidişe dur demeye devam edeceğiz. Ayrıca bugünkü toplantımızda pazartesi günü eksik kalan bazı illerimize ve ilçelerimize de atamalar yaptık" dedi.

Öte yandan CHP, pazar günü saat 13.00'te Parti Meclisi'ni toplama kararı aldı.