Üye Girişi
Haberler
Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Antalya'da korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bugün açıklanan enflasyon verilerine ilk yorum
Milyonların maaşını belirleyen verilere Erdoğan'dan ilk yorum
Suriye lideri Ahmed Şara, Almanya ve Fransa dışişleri bakanlarını kabul etti
Esad sonrası Suriye'de bir ilk
Bekçiler öğretmenlerden çok mu kazanacak? Maaşları ortaya çıktı
Bekçiler öğretmenlerden çok mu kazanacak? Maaşları ortaya çıktı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem'den Suriye Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem'den Suriye Açıklaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanması ve demokratik bir yönetim kurulması gerektiğine inandıklarını açıkladı. Hatay'ın önemine vurgu yaparak, deprem konutlarıyla ilgili evlerin bedava verilmesini istedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, " Suriye'nin mutlaka toprak bütünlüğünün sağlanıp, parçalara ayrılmadan demokratik bir yönetimin olması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Adem, partisinin Hatay il başkanlığında yaptığı basın açıklamasında, Hatay'ın kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Son dönemde Suriye'de bazı olaylar yaşandığını ifade eden Adem, "Suriye'nin mutlaka toprak bütünlüğünün sağlanıp, parçalara ayrılmadan demokratik bir yönetimin olması gerektiğine inanıyoruz. Buna da Türkiye Cumhuriyetinin devletçi aklıyla orada müdahaleler edeceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Tarım ve Orman bakanlıklarının Suriye'de bazı yatırımlar yapılacağını açıkladığına işaret eden Adem, Hatay'ı düzeltmeden Suriye'de hiçbir şey yapılamayacağını savundu.

Adem, deprem konutlarıyla ilgili de eleştirilerde bulunarak, evlerin bedava verilmesini istedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Adem ve beraberindekiler, daha sonra Hatay Valiliği, Antakya Ziraat Odası, CHP Antakya İlçe Başkanlığı ve Hatay Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasını ziyaret etti.

Merkez Antakya ilçesine bağlı Aşağıoba Mahallesi'ndeki tarım alanlarını da gezen Adem, yağmur yağdığında su altında kalan alanlarla ilgili çözüm bulunmasını istedi.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Politika
img

"Avrupa'da en düşük emekli maaşı Türkiye'de"
img

Cenk'ten Fenerbahçelileri deli edecek hareket
img

Milyonların maaşını belirleyen verilere Erdoğan'dan ilk yorum
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferdi Tayfur'un cenaze programı değişti
Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un cenaze programında değişiklik yapıldı
Muhabirlerin ısrarına dayanamayan Necla Nazır, cama çıkıp taziyeleri kabul etti
Israrlara dayanamayıp cama çıktı! Necla Nazır taziyeleri kabul etti
Ferdi Tayfur'dan takdire şayan vasiyet! Hepsini halka bağışladı
Ferdi Tayfur'un vasiyeti takdire şayan! Hepsini halka bağışladı
Ferdi Tayfur, Ata Demirer'e hakkını helal etmeden öldü
Sanat dünyasında hakkını helal etmediği bir isim var
Kandıralı Ferdi tutuklandı
Kandıralı Ferdi tutuklandı
Fenerbahçe kongre üyesinden Nez'e ahlaksız teklif! Mesajları ifşa etti
Fenerbahçe kongre üyesinden Nez'e ahlaksız teklif

Son Dakika Haberleri

Arka Sokaklar neden yok, günü mü değişti? 2025 Arka Sokaklar bu hafta yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Nizip, Nurdağı 3-4 Ocak GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Hababam Sınıfı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hababam Sınıfı filmi ne zaman, nerede çekildi? Ferdi Kadıoğlu sakat mı, Ferdi Kadıoğlu neden yok? Survivor eleme adayları kim? 3 Ocak Perşembe Survivor'da potada kimler var? İstanbul İSKİ su kesintisi! 3-4 Ocak Küçükçekmece, Ümraniye, Bahçelievler su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 3 Ocak Cuma? Uzak Şehir final mi yapıyor 2025? Adana ASKİ su kesintisi! 3-4 Ocak Çukurova, Ceyhan, Seyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 3-4 Ocak Çeşme, Kemalpaşa, Menderes su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kur'an-ı Kerim'e oturan, ayak basan adam kim, tutuklandı mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.