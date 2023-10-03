CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'den Yandaş Medyaya Tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, yerel seçimler öncesi CHP'nin belediye başkanı adayları ile ilgili medyada yer alan bazı haberlere tepki gösterdi. Erdem, yaptığı açıklamada bel altı taktiklerle kazanmayı tercih etmediklerini vurguladı ve hukuki süreçleri başlattıklarını duyurdu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, "Yandaş medyada adaylarımızı itibarsızlaştırmak adına yapılan ahlaksız haberleri izliyor ve lanetliyoruz. Bizler sizlerin bildiği bel altı taktikleri bilmeyiz. O taktiklerle kazanmayı tercih etmeyiz. Gerek bu haberleri yaptıranlara, gerek bu haberler üzerinden partimizi bölmeye çalışanlara sözümüz şudur; 'CHP'nin yakasından düşün" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, yerel seçimler öncesi CHP'nin belediye başkanı adayları ile ilgili medyada yer alan bazı haberlere bu akşam sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Erdem'in açıklaması şöyle:

"BİZLER, SİZLERİN BİLDİĞİ BEL ALTI TAKTİKLERİ BİLMEYİZ"

"CHP 100 yıllık bir partidir. Bu süreçte pek çok saygı duyulacak demokratik gelenek ve birikim oluşturmuştur. Yandaş medyada adaylarımızı itibarsızlaştırmak adına yapılan ahlaksız haberleri izliyor ve lanetliyoruz. Bizler sizlerin bildiği bel altı taktikleri bilmeyiz. O taktiklerle kazanmayı tercih etmeyiz. Gerek bu haberleri yaptıranlara, gerek bu haberler üzerinden partimizi bölmeye çalışanlara sözümüz şudur; 'CHP'nin yakasından düşün!' Bu hususta, gerek ilgili haberlere; gerek bu haberler üzerinden manipülasyon yapanlara yönelik hukuki süreçleri başlattığımızı kamuoyuna saygıyla arz ederiz."