CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem: 'Bu toplantılar devam edecek'

Haber: TAMER ARDA ERŞİN / Kamera: MEHMET MEHMETLİOĞLU

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, Marmaris'te düzenlenen Yerel Medya Çalıştayı'nda, "Bu toplantılar devam edecek, tabii sadece toplanıp dağılmayacağız. Buradan edindiğimiz izlenimleri siyasetimize yansıtacağız. Sizlerin özgürce gazetecilik yapabileceği, en maksimum çalışmaları CHP olarak göstereceğiz" dedi.

CHP'nin Marmaris'te düzenlediği Yerel Medya Çalıştayı, bugün açılış konuşmaları ile başladı. Çalıştaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, burada yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"CHP medya yönetimi olarak bütün meslektaşlarımızı gerçekçi bir biçimde analiz ediyoruz. Bu toplantı üçüncü kez gerçekleştiriliyor. Bu yönüyle, CHP'de gelenekselleşmiş bir toplantı ile karşı karşıyayız. Basını bir piramit olarak değerlendireceksek, bunun en güçlü ayağı yerel medyayı bir araya getirme, sorunlarını analiz etme, bu sorunları dinleme ve bunlara sahici çözümler üretme adına yaptığımız bir toplantı. Bu sebeple buraya katılan bütün saygı değer meslektaşlarıma da teşekkür ediyorum.

Bu toplantılar devam edecek, tabii sadece toplanıp dağılmayacağız. Buradan edindiğimiz izlenimleri siyasetimize yansıtacağız. Sizlerin özgürce gazetecilik yapabileceği, en maksimum çalışmaları CHP olarak göstereceğiz."