CHP Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik, Eyüp Kaymakamlığı'nın CHP'nin "muazZAM" sergisini yasaklamasına tepki gösterdi. Çelik, "Biz, milletin sesi olmaya devam edeceğiz. Sizin baskınız bizleri yıldıramaz. Ne yapacaksınız? Pazar tezgahındaki fiyat etiketlerine sansür mü koyacaksınız? Marketlerin önüne çevik kuvvet mi yığacaksınız? Evladına mama alamayan annenin ağzını mı bantlayacaksınız? Cumhuriyet Halk Partisi kararlıdır. Sonuna kadar milletimizin sesi olmaya devam edeceğiz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu zam-zulüm düzenini mutlaka değiştireceğiz. Sizi bu ekonomik soykırım suçu nedeniyle mahkum edeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik, Eyüp Kaymakamlığı'nın CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın düzenlediği "muazZAM" sergisini yasaklaması üzerine bugün CHP Genel Merkezi'nde bir basın açıklaması yaptı. Çelik, şunları söyledi:

"İL BAŞKANIMIZ CANAN KAFTANCIOĞLU VE İL ÖRGÜTÜMÜZ; TÜRKİYE'NİN BU GERÇEK VE ACI MESELESİNİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARDI"

"Bugün İstanbul İl Başkanlığımızdan bir bilgi geldi. Hükümetin seçim sonrası aldığı kararlar sebebiyle, seçim öncesi Genel Başkanımızın belirttiği bir süreç yaşıyoruz. Seçim bitti zam yağmurları başladı. Zamlar, pahalılık milletimizin belini büktü. İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu ve il örgütümüz; 'muazZAM' sergi ile halkın gündemini kamuoyu önünde görünür kıldı. İstanbul'un 39 İlçesinde, milletimizin sesi oldu. Çarşıda, pazarda; her yerde, Türkiye'nin bu gerçek ve acı meselesini gün yüzüne çıkardı.

"SEÇİM DÖNEMİNDE DEVLETİN VALİSİNİ VE KAYMAKAMINI ZORLA KULLANDINIZ"

Sonra ne mi oldu? Eyüp Kaymakamlığı bu sergiyi yasakladı. Buradan zam-zulüm döneminin baş mimarı olan saray ahalisine sesleniyorum. Seçim döneminde devletin valisini ve kaymakamını zorla kullandınız. Yalanlarla, sahte kurgularla halkımızı kandırdınız. Şimdi de yarattığınız bu zam-zulüm yağmuru altında ekonomik soykırım ile inim inim inleyen milletimizin sesi olamaya devam eden Cumhuriyet Halk Partisi'ni devlet gücüyle susturabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Elinizden geleni ardınıza koymayın.

"BU ZAM-ZULÜM DÜZENİNİ MUTLAKA DEĞİŞTİRECEĞİZ"

Biz, milletin sesi olmaya devam edeceğiz. Sizin baskınız bizleri yıldıramaz. Ne yapacaksınız? Pazar tezgahındaki fiyat etiketlerine sansür mü koyacaksınız.? Marketlerin önüne çevik kuvvet mi yığacaksınız? Evladına mama alamayan annenin ağzını mı bantlayacaksınız? Cumhuriyet Halk Partisi kararlıdır. Sonuna kadar milletimizin sesi olmaya devam edeceğiz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu zam-zulüm düzenini mutlaka değiştireceğiz. Sizi bu ekonomik soykırım suçu nedeniyle mahkum edeceğiz."