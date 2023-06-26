CHP Genel Başkan Yardımcısı Çelik: CHP yeni bir seçim dönemine giriyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik, partisinin İzmir İl Başkanlığında Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

Çelik, burada yaptığı konuşmada CHP'deki kongre sürecine dikkati çekerek 6 Haziran'da belli olan kongre takvimi hakkında bilgi verdi.

CHP'nin yeni bir seçim dönemine girdiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"CHP, kuruluşun ve kurtuluşun partisi olarak yeni bir seçim dönemine giriyor. Bu seçim dönemini, yeniden şahlanışın ve kaptanın gemiyi limana ulaştırması için çaba sarf ettiği bir dönemin başlangıcı olarak kabul etmek gerekiyor. Biz kongreler ve kurultaylar sürecini büyük bir heyecanla yaşıyoruz, bu süreci dayanışma içinde geçireceğiz. Aynı zamanda partinin gelişimi ve dönüşümü için de üyemizden yöneticimize kadar herkesin bu işe katkı koyacağı bir süreç yaşanacak."

Kongre kararıyla birlikte tüzük değişikliğinin de gündeme alındığına işaret eden Çelik bunun için oluşturulan komisyonun partideki tüm kademelerden görüş alacağını aktardı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise İzmir'in kurtuluşun ve kuruluşun şehri olduğunu ifade ederek, "Dolayısıyla 100 yıllık hikaye aslında İzmir ile CHP'nin ortak yolculuğunun hikayesidir. Hem CHP hem İzmir, Anadolu'dan dünyaya uzanan bir uygarlık köprüsü inşa etmenin mücadelesini verir. O nedenle kimse enseyi karartmasın, bu uygarlık mücadelesi devam ediyor, edecek. Biz İzmir olarak bu sorumluluğun bilinciyle hareket etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da delege seçimlerine ilişkin, "Hepimizin aynı amaca hizmet eden yoldaşlar olduğunu hatırlatmak istiyorum. Öyle küseriz de barışırız da demeyeceğim. Bu sefer birbirimize küsme, tek bir arkadaşımızı kırma lüksümüz yok, bir kişiyi bile eksiltmeye tahammülümüz yok." dedi.