CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'ni ziyaret etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, İzmir'de Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği yönetimiyle bir araya geldi.

Derneğin Bornova'daki merkezini ziyaret eden Bağcıoğlu, şehit haberlerinin kendilerini derinden yaraladığını belirterek kahraman askerlere Allah'tan rahmet, aileleri ile yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.

Zor coğrafi koşullarda görev yapan fedakar askerlere, polislere ve güvenlik güçlerine başarılar dileyen Bağcıoğlu, ziyaretlerinde şehitler ve ailelerine minnet, rahmet ve şükran duygularını iletmek, vatan için sağlıklarından vazgeçen gazilere desteklerini bildirmek istediklerini söyledi.

Bağcıoğlu, "Bu vesileyle İzmir'den başladık, Ankara'da da planlıyoruz bu ziyaretleri. Bu toplantıdan istifadeyle hem sizlere minnet duygumuzu iletirken, şehit aileleri ve gaziler konusunda bizden taleplerinizi dinleyeceğiz." dedi.

Dernek Başkanı Erdem Çerçioğlu da ziyaretten çok memnun olduklarını, taleplerini Bağcıoğlu'na ileteceklerini söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i de derneklerine davet ettiklerini söyleyen Çerçioğlu, "Sıkıntılarımız var, onlarla ilgili bir dosya hazırladık, incelerseniz seviniriz. Parti içerisinde bu konularla ilgili çalışma yaparsanız çok mutlu oluruz. Bir tane şehit anamız Konak Orduevi'nin önünden geçerken 'burada askeriye varmış' diyerek 'gireyim bir bardak çay içeyim' diyebiliyor mu? Ne kadar acı bir şey. Lütfen bu konularda hassas olalım." diye konuştu.