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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Malatya'da konuştu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Malatya'da konuştu

Politika Haberleri

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Seçimlerin sağlıklı geçebilmesi için ittifakımızla sandıklarda görev alacağız." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Seçimlerin sağlıklı geçebilmesi için ittifakımızla sandıklarda görev alacağız." dedi.

Ağbaba, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, yarın yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turuna ilişkin gerekli hazırlıkları tamamladıklarını belirtti.

Seçimlerin hayırlı olmasını dileyen Ağbaba, "Seçimlerin sağlıklı geçebilmesi için ittifakımızla sandıklarda görev alacağız. Sandık görevlilerimizle okul sorumlularımızla bütün okullarda olacağız. Umarım yarın huzurlu, sağlıklı bir seçim olur, yarın ki seçimlerin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız ise Millet İttifakı'na destek veren partilerle hazırladıkları ortak açıklamayı okudu.

Açıklamada, Millet İttifakı'na destek veren partilerin il başkanları da hazır bulundu.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Veli Ağbaba Malatya Politika Haberler

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