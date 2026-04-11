Haberler

CHP Genel Başkan Yardımcıları Zeybek ve Bulut, Adana'da toplantıya katıldı

CHP Genel Başkan Yardımcıları Zeybek ve Bulut, Adana'da toplantıya katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökan Zeybek ve Burhanettin Bulut, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın 2 yıllık görev süresinde yaptığı çalışmaları tanıtmak amacıyla düzenlenen toplantıya katıldı. Zeybek, sosyal belediyeciliğin önemine dikkat çekti.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökan Zeybek ve Burhanettin Bulut, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın 2 yıllık görev süresinde yaptığı çalışmaları anlattığı toplantıya katıldı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlen 2. Yıl Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Zeybek, Belediye Başkanı Demirçalı'nın Yüreğir'de önemli çalışmalar yaptığını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin, sosyal belediyeciliği geliştirmesi ve en fazla ihtiyaç duyan toplum kesimlerinin yanında yer alması gerektiğini belirten Zeybek, "Biz dayanışmayı güçlendireceğiz, kardeşlik hukukunu geliştireceğiz, dosta ve düşmana karşı da Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek ve bütün olduğunu herkese göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Zeybek, gelecek günlerin ülke için aydınlık olacağını dile getirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da Yüreğir'in ihtiyaç duyduğu hizmetleri 2 yılda fazlasıyla almaya başladığını kaydetti.

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı ise 2 yıllık görev süresinde yaptığı çalışmalarla ilgili katılımcılara bilgi verdi.

Toplantıya Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, CHP'li bazı milletvekilleri, belediye başkanları ve meclis üyeleri katıldı.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa
