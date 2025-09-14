Tandoğan yürüyüşünde CHP Gençlik Kolları ile polis arasında arbede

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Vesayete karşı, demokrasi için! Kayyuma ve darbeye karşı, halkın iradesi için!" sloganıyla düzenlenen "Büyük Ankara" mitinginde bugün Tandoğan Meydanı'nda toplanan kalabalığa seslendi.

CHP GENÇLİK KOLLARI'NDAN TANDOĞAN MEYDANI'NA YÜRÜŞÜYÜŞ

Miting öncesinde Güvenpark'ta bir araya gelen CHP Gençlik Kolları üyeleri, pankartlar ve sloganlar eşliğinde Tandoğan Meydanı'na yürüdü.

ARAMA NOKTASINDA ARBEDE

Halkın Kurtuluş Partisi ve DİSK Genel İş Sendikası'nın da destek verdiği CHP Gençlik Kolları korteji, miting alanının Maltepe girişine vardığında ise gerginlik yaşandı. Arama noktasında bazı pankartların miting alanına girişine izin verilmemesi üzerine polis ile kalabalık grup arasında arbede yaşandı.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polisin biber gazı ile müdahale ettiği kısa süreli arbede sırasında 6 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Bazı kişilerin arama noktasındaki polis barikatlarını aşarak alana doğru yürüdüğü görüldü.