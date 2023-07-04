TUNCAY TÜRKGÜLÜ

CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, İYİ Parti Akçakoca İlçe Başkanlığı'nı ziyaretinde; "Ayrı ayrı adaylar çıkartabiliriz. Ama sokakta da beraber olacağız, fikir anlamında da beraber olacağız. Çünkü düşünce tarzlarımız aynı. Biz Türkiye diyoruz, Akçakoca diyoruz. Biz ayrı gayrı değiliz" dedi.

CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, İYİ Parti Akçakoca İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. CHP'li Özcan, burada; "Biz onlara kanmıyoruz, inanmıyoruz. Kol kola olacağız, omuz omuza olacağız. Ben İYİ Parti ilçe teşkilatını tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum. Onların amacı Türkiye'ye hizmet etmek, Akçakoca'ya hizmet etmek" mesajını verdi. Özcan, ayrıca şunları söyledi:

"Tabanın gönlü, ittifaktan yanadır. Ama zaman zaman siyasetin şekli değişiyor, biliyorsunuz. Yerel yöneticiler, bir araya gelip anlaşırsa, neden olmasın? Ben İYİ Partililerle hep kol kola olmak istiyorum. Ayrı ayrı adaylar çıkartabiliriz. Ama sokakta da beraber olacağız, fikir anlamında da beraber olacağız. Çünkü düşünce tarzlarımız aynı. Biz Türkiye diyoruz, Akçakoca diyoruz, biz ayrı gayrı değiliz."