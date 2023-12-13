Üye Girişi
Haberler

CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan'a Yığılcalılar'dan Tepki

Güncelleme:
Abone Ol

CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan'ın Yığılcalılar hakkında 'gerici ve yobaz' açıklamasının ardından Yığılcalılar, CHP Düzce İl Başkanlığı binasına siyah çelenk bırakarak, tepki gösterdi.

CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan'ın Yığılcalılar hakkında "gerici ve yobaz" açıklamasının ardından Yığılcalılar, CHP Düzce İl Başkanlığı binasına siyah çelenk bırakarak, tepki gösterdi.

CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, partisinin Yığılca Belediye Başkan adayının tanıtım töreninde yaptığı konuşmaların ardından ilçe halkına "gerici ve yobaz" demişti. Bu açıklamaların ardından tepkiler çığ gibi büyümüştü. Yığılcalılar da bir araya gelerek, Talih Özcan'a tepki gösterdi. Avukat Mikail Yağız ise CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yığılcalılar adına açıklamalarda bulunan Şendoğan Tekin, "Yığılca ilçemiz adını Osmanlı'dan almış, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'köylü milletin efendisindir' sözünden yola çıkarak ekonomik anlamda sadece ilimizin değil Türkiye'nin ekonomisine değer katmış, kültürel değerlere sahip, devletine, milletine bağlı övgü ile bahsedilecek bir ilçedir. Ne yazık ki ismini bile anmak istemediğimiz Cumhuriyetimizin kurucusu ve değeri olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu CHP'den milletvekili seçilen ve Düzce'ye dayatma olarak ithal milletvekili olan zat, ilçemiz halkını küçük görerek, aşağılayarak hakaretlerde bulunmuştur. Gösterilen tepkiler sonrası bu vekil her ne kadar 'yanlış anlaşıldım' dese de aslında o görüntülerde, içindeki düşünceleri ve Yığılca halkına karşı nefreti dışa kusmuştur. İnsanın fikri ne ise zikri de odur. 'Gericiliğin, yozluğun, yobazlığın kol gezdiği bir yerde' demek ne demek? Olur da, bu kadar talihsiz bir hakaret olmaz, olamaz. Bilinmelidir ki bizler ne yobazız ne gericiyiz" ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından Yığılcalılar, CHP Düzce İl Başkanlığı binasına siyah çelenk bıraktı. Partililer o anları pencereden izlerken, Yığılca CHP Belediye Başkan Adayı Önder Atasoy'a da vatandaşlar tepki gösterdi. Bırakılan çelenk ise partililer tarafından bina içine alındı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Talih Özcan Düzce Hukuk Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 13 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 14 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 14 Aralık Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? LİGLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK, lig maçları ertelendi mi? Süper Lig ertelenen maçlar ne zaman oynanacak? Devalüasyon nedir, olunca ne oluyor? Bir devlet neden devalüasyon yapar? Devalüasyon olursa borsa düşer mi? YABANİ 14. BÖLÜM FULL İZLE| Yabani 14., 15. Bölüm 1. Fragmanı FULL, TEK PARÇA İZLE! FOX TV Yabani son bölüm, yeni bölüm CANLI izle! VALORANT Gece Pazarı ne zaman gelecek 2024? B SINIFI EHLİYET 125 CC MOTOR KULLANABİLİR Mİ, karar zaman yürürlüğe girecek? 125 cc motor için hangi ehliyet? NOSTRADAMUS'UN 2024 KEHANETLERİ: Nostradamus Türkiye için ne dedi? Nostradamus 2024 tahminleri neler? ASGARİ ÜCRET 2024'TE NE KADAR OLACAK? Asgari ücret 2024 2. toplantı ne zaman? Yeni asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, belli olacak? CAN ATALAY KARARI NE OLDU SON DAKİKA| AYM Can Atalay için ne karar verdi? Can Atalay karar kesinleşti mi? Andre Braugher öldü mü? Andre Braugher neden öldü, ölüm sebebi ne? AİLE HEKİMİNE RANDEVUSUZ GİDİLİR Mİ? Aile hekimi randevusuz rapor verir mi? İkinci el motosiklet satış şartları nedir? İkinci el motosiklet 6 ay ve 6 bin km şartı ve kuralı! Avrupa Ligi finali nerede 2024? UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 finali nerede oynanacak? MÜGE ANLI CANLI İZLE| Müge Anlı canlı izleme linki var mı? 13 Aralık Müge Anlı bugünkü bölümü canlı yayın izle!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title