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CHP'den YSK'ya uyarı: Partimizi terör örgütüyle ilişkilendiren afişleme yapılacağı bilgisini aldık, bir an önce engelleyin

Politika Haberleri

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, AK Parti teşkilatlarının CHP ile terör örgütü PKK'yı ilişkilendiren afişleme başlatacağı yönündeki bilgiler aldıklarını söyledi. Özkan, "Bu terör örgütünün propagandasını yapmaktır. Terör örgütü liderleriyle CHP'yi birlikte göstermek kirli ve alçak bir kampanyadır. Genel Başkan Yardımcımız Muharrem Erkek YSK'ya bunun engellenmesi için başvuru yaptı. YSK'dan beklentimiz bunun bir an önce engellenmesidir. Bu afişler derhal toplanmalıdır" dedi.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, partisinin Bolu mitingi sonrası gazetecilere açıklama yaptı. Ak Parti'nin seçimin son günlerinde CHP'yi terörle ilişkilendiren afişler, sahte videolar, broşürler hazırladığına yönelik duyumlar aldıklarını söyleyen Özkan, "Terör örgütü PKK ile CHP'yi el ele gösteren afişleri basıp dağıtıyorlar. Aynı İstanbul mitinginde yaptıkları gibi. Bu utanılacak bir şeydir. PKK lider kadrolarını gösterip alta CHP logoları koyuyorlar. Ses değiştirmeleri yapacaklar, sahte videolar yapıyorlar. Her şeyi uygulayacaklar. PKK terör örgütünün kanatları altına sığınıyorlar" dedi.

Konuyla ilgili YSK'ya başvurduklarını belirten Özkan, "Bu terör örgütünün propagandasını yapmaktır. Terör örgütü liderleriyle CHP'yi birlikte göstermek kirli ve alçak bir kampanyadır. Genel Başkan Yardımcımız Muharrem Erkek YSK'ye bunun engellenmesi için başvuru yaptı. YSK'den beklentimiz bunun bir an önce engellenmesidir. Bu afişler derhal toplanmalıdır.

CHP'den YSK'ya uyarı: Partimizi terör örgütüyle ilişkilendiren afişleme yapılacağı bilgisini aldık, bir an önce engelleyinCHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan.

Bu anlayış ne yazık ki terörle mücadeleye zarar vermektedir. CHP'nin terör örgütleriyle hiçbir gizli bağı, anlaşması, toplantısı yoktur. CHP'yi terörle yan yana getirmek alçaklıktır. Seçimi rayından çıkartarak bu tür kirli oyunlarla CHP'nin kaybetmesini çabalamak boş bir çabadır. Halk tercihini vermiştir. Kaybeden terörü afiş yapan Ak Parti'dir" diye konuştu.

Özkan, bu propagandanın 81 ilde yapılmak istediğini de söyleyerek, AK Parti gençlik kolları aracılığıyla bu afişlerin ve broşürlerin yayıldığını öne sürdü.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Yüksek Seçim Kurulu Tuncay Özkan AK Parti Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Zulkarneyn :

Korkuyorsan yapma,yapiyorsan korkma. Adamlar cayır cayır bagiriyor adayımız KK dir diye. Halki aptal yerine koymayı bırakın artık!

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Dr.Kimbel:

Cahil insanlar aciyorum size

10Yayından Kaldır
Askin Polat:

O görüntüyü ortadan kaldırılması sizin elinizde onların dediği her şeyi kabul etmiş siniz bu millet ne diyecek size PKK cenazesinden ayrilmassaniz nasıl muamele göreceksiniz Atatürkçülük diyende mangalda kül bırakmayan cahape parti de Atatürk cu kalmadi

Cevap Yaz1422Yayından Kaldır
500
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