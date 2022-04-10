CHP'den yeni seçim kanunundaki hakim kararına itiraz! İptal için AYM'ye gidiyorlar
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Cumhuriyet Halk Partisi, geçtiğimiz günlerde Meclis'ten geçen Seçim Kanunu'nda seçim kurullarının kura yöntemi ile oluşturulmasına karşı çıkan CHP, AYM'den bu kararın iptalini isteyecek. Daha önce hakimlerin kıdem esasıyla belirlenmesi nedeniyle yeni dönemde göreve gelen hakimler, bu görevlere seçilemiyordu. İşte CHP, bu nedenle maddeye karşı duruyor.
Türkiye'de uzun süreden bu yana Cumhur İttifakı üyesi partiler AK Parti ile MHP'nin üzerinde çalıştığı yeni seçim kanunu, önceki haftalarda Meclis'ten geçerek yürürlüğe girdi. Seçim barajını yüzde 10'dan yüzde 7'ye düşüren kanunda İl seçim kurullarının yapısında da değişiklikler yapılacak.
İl seçim kurulu, 1 başkan, 2 asıl üye ile 2 yedek üyeden oluşacak. İl seçim kurulu başkanı ve asıl üyeleri ile yedek üyeleri, 2 yılda bir ocak ayının son haftasında, il merkezinde görev yapan, kınama veya daha ağır disiplin cezası almamış, en az birinci sınıfa ayrılmış ve birinci sınıfa ayrılma niteliklerini kaybetmemiş hakimler arasından, adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonunca ad çekme suretiyle tespit edilecek.
Ancak bu değişiklik Chp'nin tepkisine yol açtı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, bugün konuyla ilgili Meclis'te partisi adına konuşma yaptı. Seçim Kanunu değişikliğini Anayasa Mahkemesi'ne götürmek için hazırlıklarının son aşamada olduğunu belirtti.
Partisinin seçim güvenliği konusunda hiç endişesi olmadığını söyleyen Altay, "İl ve ilçe seçim kurullarının oluşumları, kıdemli hakimler yerine birinci sınıf hakimler arasından kura çekimi ile üç ay içinde seçim kurullarının yeniden oluşturulması düzenlemeleri için Anayasa Mahkemesi'ne gidiyoruz. Bu kanun bizi korkutmadı, ürkütmedi, en ufak bir tereddüde sevk etmedi. Yüksek Mahkemeye yarın veya pazartesi taşıyacağız." açıklamasında bulundu.
CHP'nin hamlesinin ardından, yasaya neden karşı çıktıkları da merak konusu oldu. Buna göre yasayla birlikte İl Seçim Kurulu hakimlerinin kıdem esasına göre belirlenmesi kuralı değişiyor. CHP'nin iddiasına göre kıdem esası olunca genellikle Ak Parti iktidarından önce hâkim olmuş kişiler İl seçim Kurulu başkan ve üyesi oluyordu. Şimdi İl Seçim Kurulu üyeleri kura ile seçilecek. Kurayla birlikte AK Parti zamanında alınmış hakimler de İl Seçim Kuruluna girebilecek.
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı sizce kim olmalı? #Milletİttifakı— Haberler (@Haberler) April 8, 2022