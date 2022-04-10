CHP'den yeni seçim kanunundaki hakim kararına itiraz! İptal için AYM'ye gidiyorlar

Türkiye'de uzun süreden bu yana Cumhur İttifakı üyesi partiler AK Parti ile MHP'nin üzerinde çalıştığı yeni seçim kanunu, önceki haftalarda Meclis'ten geçerek yürürlüğe girdi. Seçim barajını yüzde 10'dan yüzde 7'ye düşüren kanunda İl seçim kurullarının yapısında da değişiklikler yapılacak.

SEÇİM KURULU HAKİMLERİ, KURAYLA BELİRLENECEK

İl seçim kurulu, 1 başkan, 2 asıl üye ile 2 yedek üyeden oluşacak. İl seçim kurulu başkanı ve asıl üyeleri ile yedek üyeleri, 2 yılda bir ocak ayının son haftasında, il merkezinde görev yapan, kınama veya daha ağır disiplin cezası almamış, en az birinci sınıfa ayrılmış ve birinci sınıfa ayrılma niteliklerini kaybetmemiş hakimler arasından, adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonunca ad çekme suretiyle tespit edilecek.

CHP, BU MADDEYE KARŞI ÇIKIYOR

Ancak bu değişiklik Chp'nin tepkisine yol açtı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, bugün konuyla ilgili Meclis'te partisi adına konuşma yaptı. Seçim Kanunu değişikliğini Anayasa Mahkemesi'ne götürmek için hazırlıklarının son aşamada olduğunu belirtti.

"KARARI YÜKSEK MAHKEMEYE GÖTÜRÜYORUZ"

Partisinin seçim güvenliği konusunda hiç endişesi olmadığını söyleyen Altay, "İl ve ilçe seçim kurullarının oluşumları, kıdemli hakimler yerine birinci sınıf hakimler arasından kura çekimi ile üç ay içinde seçim kurullarının yeniden oluşturulması düzenlemeleri için Anayasa Mahkemesi'ne gidiyoruz. Bu kanun bizi korkutmadı, ürkütmedi, en ufak bir tereddüde sevk etmedi. Yüksek Mahkemeye yarın veya pazartesi taşıyacağız." açıklamasında bulundu.

CHP NEDEN BU YASAYA KARŞI ÇIKIYOR?

CHP'nin hamlesinin ardından, yasaya neden karşı çıktıkları da merak konusu oldu. Buna göre yasayla birlikte İl Seçim Kurulu hakimlerinin kıdem esasına göre belirlenmesi kuralı değişiyor. CHP'nin iddiasına göre kıdem esası olunca genellikle Ak Parti iktidarından önce hâkim olmuş kişiler İl seçim Kurulu başkan ve üyesi oluyordu. Şimdi İl Seçim Kurulu üyeleri kura ile seçilecek. Kurayla birlikte AK Parti zamanında alınmış hakimler de İl Seçim Kuruluna girebilecek.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı sizce kim olmalı? #Milletİttifakı — Haberler (@Haberler) April 8, 2022

Haberler.com - Politika