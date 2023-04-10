CHP'den Sadullah Ergin'in adaylığının parti içinde sıkıntı yarattığı iddialarına yanıt: Tepkiler olur, olacaktır

Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in DEVA Partisi kontenjanından CHP Ankara 1. bölge adayı olarak gösterilmesinin parti içinde büyük bir kriz yarattığı iddia edildi. İddialara yanıt veren CHP Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Tepkiler olur, tepkiler olacaktır. 2018'de ve ondan önceki seçimlerde de oldu. Önemli olan bunların üzerinden düzeni değiştiriyor ve Türkiye'nin önünü açıyor olmamız" diye konuştu.

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine kilitlenirken, 26 siyasi parti milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti.

CHP'DEN KRİZ İDDİALARINA YANIT

CHP'nin listesinde yer alan bir isimse büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in CHP Ankara 1. bölgeden aday gösterilmesinin parti içinde büyük bir krize neden olduğu iddia edilirken, NTV canlı yayınına katılan CHP Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı basında yer alan haberlere yanıt verdi.

"SİYASETLER KİŞİLER ÜZERİNDEN YÜRÜMEZ"

CHP'li Salıcı "İsimler üzerinden giden bir süreç yürütmedik. Şu isim şuraya olsun, bu isim buraya olmasın şeklindeki bir görüşmeyi doğru bulmadık. İş birliği konusunda prensip kararı alındı. Siyasetler, kişiler üzerinden yürümez. Siyasetler, partiler ve fikirler üzerinden yürür. Biz ittifakın içindeki siyasi partiler olarak beraber yürüdük.

"ÖNEMLİ OLAN TÜRKİYE'NİN ÖNÜNÜ AÇIYOR OLMAMIZ"

Tepkiler olur, tepkiler olacaktır. 2018'de ve ondan önceki seçimlerde oldu. Önemli olan bunların üzerinden düzeni değiştiriyor ve Türkiye'nin önünü açıyor olmamız" diye konuştu.

SADULLAH ERGİN DE SESSİZLİĞİNİ BOZDU

DEVA Partisi kontenjanından CHP listelerine dahil olan eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, gazeteci Murat Çelik'e yaptığı açıklamada "Ben Millet İttifakı içinde DEVA Partisi'nin adayıyım. Seçim işbirliği protokolü çerçevesinde DEVA'nın diğer adayları gibi CHP listesindeyim. Bu DEVA'nın tasarrufu. CHP'ye yüklenilmesini doğru bulmuyorum" ifadelerini kullandı.