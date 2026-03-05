CHP'li Rızvanoğlu, basın toplantısı düzenledi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu, "CHP olarak doğayı ekonomik bir rezerv alanı olarak gören anlayışın tam karşısındayız. Biz, doğayı koruyan, kamu yararını esas alan bir anlayışı savunuyoruz." dedi.

Rızvanoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Orman Kanunu'nun Ek-16 maddesinin yürürlükten kaldırılması amacıyla dün TBMM'ye bir kanun teklifi sunduklarını hatırlattı.

Geçen hafta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 21 ilde bazı alanların orman sınırlarının dışına çıkarılmasının kararlaştırıldığı Cumhurbaşkanı Kararı'nı eleştiren Rızvanoğlu, Orman Kanunu Ek-16 maddesinin, "ormanları adeta merkezi bir idari tasarruf alanına dönüştürdüğünü" savundu.

Rızvanoğlu, ormanlarla ilgili karar alınırken bilimsel zorunluluk aranmadığını ayrıca bağımsız ekolojik etki değerlendirmesi yapılmadığını öne sürerek, şunları kaydetti:

"Bu atılan imzaların, bu idari tasarrufların, Anayasa'nın ruhuyla uzaktan yakından bir ilgisi var mı? Anayasa'nın 169. maddesi, devlete çok net bir ödev yükler, 'Ormanları koruyacaksın ve genişleteceksiniz' diye. Peki, biz sahada ne görüyoruz? Koruma kalkanının her gün biraz daha aşındırıldığını görüyoruz. Orman sınırlarının sistematik bir şekilde daraltıldığını görüyoruz. Bugün, hukuk devleti ilkesinin ormanlarımızla birlikte nasıl erozyona uğradığına tanıklık ediyoruz. Bunun için biz Ek-16 maddesinin yürürlükten kaldırılması amacıyla kanun teklifimizi verdik. Ormanların geleceği tek bir kişinin takdirine bırakılamaz. 'Süreç bilimsel ölçütlere dayanmalı' dedik. 'Bağımsız teknik değerlendirme zorunlu olmalı' dedik. Bunun için 'Orman Kanunu Ek-16 maddesi Orman Kanunu'ndan kaldırılsın' dedik. CHP olarak doğayı ekonomik bir rezerv alanı olarak gören anlayışın tam karşısındayız. Biz, doğayı koruyan, kamu yararını esas alan bir anlayışı savunuyoruz."