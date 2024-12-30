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CHP'den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu'ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, adı domuz eti skandalına karışan Köfteci Yusuf'un Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Et ve Süt Kurumu'ndan 40 tonluk uygun fiyatla et alımı gerçekleştirdiğini iddia etti. Adem, söz konusu uygulamanın başka hiçbir şirkete sunulmamasına da tepki gösterdi.

Ekim ayının ilk haftasında yayınlanan 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesi Türkiye'de kamuoyunu uzun süre meşgul ederken, listede en fazla tartışılan işletme Türkiye'nin birçok şehrinde restoran zincirleri bulunan Köfteci Yusuf olmuştu.

ET DÖNERDEN DOMUZ ÇIKMIŞTI

Firmanın Bursa'da bulunan şubesinde satılan et dönerin içerisinden domuz eti çıktığını açıklayan bakanlık haftalar süren bir tartışmanın fitilini ateşlemişti. Bir anda tepkilerin odağına yerleşen Köfteci Yusuf'a yönelik rüzgar zaman içinde tersine dönerken vatandaşlar da destek mesajları yağdırmıştı.

CHP'DEN SES GETİRECEK İDDİA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem'in iddiası ise büyük ses getirdi. Vatandaşların daha uygun fiyatlı et tüketebilmeleri amacıyla zincir marketlere satış gerçekleştiren Et ve Süt Kurumu'nun, Köfteci Yusuf'a 2 tır (yaklaşık 40 ton) et satışı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

CHP'den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu'ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptıCHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem.

"SATIŞ İŞLEMİ GİZLİ BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜLDÜ"

Söz konusu imkanın başka hiçbir işletmeye sunulmadığına da değinen CHP'li Adem, uygulamanın 'fırsat eşitliği' ilkesine aykırı olduğunu belirterek, satış işleminin ifşa olmamak amacıyla gizli bir şekilde yürütüldüğünü öne sürdü.

"BU NEYİ SAKLAMA ÇABASIDIR?"

CHP'li Erhan Adem "Bu kimden neyi saklama çabasıdır? Eğer halkın kaynaklarını adil bir şekilde yönetemiyorsanız, bu kurumu kimlerin çıkarına çalıştırıyorsunuz?" dedi.

CHP'den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu'ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı

ET VE SÜT KURUMU'NA ŞEFFAFLIK ÇAĞRISI

Tarım Ve Orman Bakanlığı'na bağlı şekilde faaliyetlerini yürüten Et ve Süt Kurumu'na şeffaflık çağrısında bulunan Adem, "Ama Tarım Bakanlığı, ne üreticiyi ne esnafı ne de tüketiciyi düşünüyor. Dün itibarsızlaştırdığınız bir firmayı bugün ihya etmeye çalışıyorsunuz. Bu milletin çiftçisine, esnafına ve halkına verecek hiçbir şeyiniz kalmadı" şeklinde konuştu.

CHP'den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu'ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (15)

Haber Yorumlarıbiri bizi gözetliyor:

chp bu ülkede iktidara rakip değil düşmandır, her yerde her konuda

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Haber YorumlarıYasin doğru:

HALEN BURDA YİYEN VARMI BİLEMEDİM İNSANIN İÇİNE HİÇMİ ŞÜPHE DÜŞÜPTEE MİDE NASIL KALDIRIYOR

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Haber YorumlarıCENGİZ B.:

ulan chp işiniz gücünüz algı iftira... şimdiye kadar et süt kurumundan mı alıyordu da ordan alsın?

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Haber YorumlarıSelim Keskin:

herkes bişey uyduruyor. hep iddia. uyduruk bi toplum olduk. uydurup temelsiz iddianın da bi cezası olsa. köfteci Yusuf etleri kendi çiftliğinden aldığını söylüyor.

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

yusufa ucuz et veriyorlar onlarda halka ucuza köfte yediriyor size hiç bir kimse oy kazanmak uğruna kent lokantalarında zararına yemek satıp normal lokantalara karşı haksız rekabet yapıyorsunuz diyormu siz burada normal lokantalara fırsat eşitliği tanıyormusunuz

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Haber YorumlarıFAHRİ MÜFETTİŞ:

lan ne köfteciymiş arkadaş, adamın peşini ne iktidar ne muhalefet nede medya bırakıyor, kim ne istiyor bu adamdan, küresel burgerciler kimleri bu iş için görevlendirdi, neler oluyor bu ülkede....

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Haber YorumlarıTT:

Adam Yabancı Burgerleri solladı... O yüzden bazı güruhlar tarafından cezalandırılmaya çalışılıyor... Cola Turka örneği gibi... Bakalım kim kazanacak?

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Haber YorumlarıÇağatay Çetin:

Dışarıda yemek yenilecek ortam yok

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Haber Yorumlarıismail Yasin:

kimler kimlerle beraber

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Haber YorumlarıHasan YILDIZ:

Boş iddia

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