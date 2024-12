CHP'den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu'ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı

Ekim ayının ilk haftasında yayınlanan 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesi Türkiye'de kamuoyunu uzun süre meşgul ederken, listede en fazla tartışılan işletme Türkiye'nin birçok şehrinde restoran zincirleri bulunan Köfteci Yusuf olmuştu.

ET DÖNERDEN DOMUZ ÇIKMIŞTI

Firmanın Bursa'da bulunan şubesinde satılan et dönerin içerisinden domuz eti çıktığını açıklayan bakanlık haftalar süren bir tartışmanın fitilini ateşlemişti. Bir anda tepkilerin odağına yerleşen Köfteci Yusuf'a yönelik rüzgar zaman içinde tersine dönerken vatandaşlar da destek mesajları yağdırmıştı.

CHP'DEN SES GETİRECEK İDDİA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem'in iddiası ise büyük ses getirdi. Vatandaşların daha uygun fiyatlı et tüketebilmeleri amacıyla zincir marketlere satış gerçekleştiren Et ve Süt Kurumu'nun, Köfteci Yusuf'a 2 tır (yaklaşık 40 ton) et satışı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem.

"SATIŞ İŞLEMİ GİZLİ BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜLDÜ"

Söz konusu imkanın başka hiçbir işletmeye sunulmadığına da değinen CHP'li Adem, uygulamanın 'fırsat eşitliği' ilkesine aykırı olduğunu belirterek, satış işleminin ifşa olmamak amacıyla gizli bir şekilde yürütüldüğünü öne sürdü.

"BU NEYİ SAKLAMA ÇABASIDIR?"

CHP'li Erhan Adem "Bu kimden neyi saklama çabasıdır? Eğer halkın kaynaklarını adil bir şekilde yönetemiyorsanız, bu kurumu kimlerin çıkarına çalıştırıyorsunuz?" dedi.

ET VE SÜT KURUMU'NA ŞEFFAFLIK ÇAĞRISI

Tarım Ve Orman Bakanlığı'na bağlı şekilde faaliyetlerini yürüten Et ve Süt Kurumu'na şeffaflık çağrısında bulunan Adem, "Ama Tarım Bakanlığı, ne üreticiyi ne esnafı ne de tüketiciyi düşünüyor. Dün itibarsızlaştırdığınız bir firmayı bugün ihya etmeye çalışıyorsunuz. Bu milletin çiftçisine, esnafına ve halkına verecek hiçbir şeyiniz kalmadı" şeklinde konuştu.