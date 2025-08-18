CHP'den İmamoğlu İçin Yürüyüş: 'Bu Bir Demokrasi Mücadelesidir'

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından düzenlenen yürüyüşte, halkın demokrasi ve adalet arayışını vurguladı. Günaydın, İmamoğlu'nun İstanbul için yaptığı hizmetleri hatırlatarak, direnişin önemine dikkat çekti.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Bu demokrasi mücadelesidir, bu adalet mücadelesidir. Ekrem İmamoğlu ile simgeleşen halkımızın demokrasi ve adalete susamışlığı, yürüyen o büyük kararlılığıdır." dedi.

Günaydın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu için Maraş Caddesi'nden başlayan ve Atatürk Anıtı'na kadar süren yürüyüşe katıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da güzel hizmetler yaptığını ileri süren Günaydın, "Şimdi o Silivri'deki hücresinde gönlünün ve kalbinin yarısıyla Trabzon'u, gözüyle de Aydın'ı izliyor. Ben eminim memleketimdeki bu direniş onu içeride güçlü tutuyor ama aynı zamanda onlar içerideyken ihanet edenlerin başına gelenleri de Aydın da izliyor." diye konuştu.

Trabzon'dan bütün Türkiye'ye seslendiklerini belirten Günaydın, "Bu demokrasi mücadelesidir, bu adalet mücadelesidir. Ekrem İmamoğlu ile simgeleşen halkımızın demokrasi ve adalete susamışlığı, yürüyen o büyük kararlılığıdır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Enes Sansar
