CHP'den ihracı istenen eski İl Başkanı Berhan Şimşek: 'Bu partiyi mahkeme koridorlarına, pavyon masalarına biz mi düşürdük'

CHP'nin partiden kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk ettiği eski İl Başkanı Berhan Şimşek, "Bu partiyi mahkeme koridorlarına, Kılıçdaroğlu, Berhan mı düşürdü? Pavyon masalarına biz mi düşürdük? Kendi beceriksizliklerinden, kifayetsizlikten bunlar yaşandı. Bu yolculukta görevini yerine getirmeyenler Genel Merkez'dir. Parti yıpratıldı. Bu partideki sorunlar kendi beceriksizliklerinden kaynaklanıyor. Hani hak, hukuk, adalet? Kurulan ilişkiler ihanet, inkar ve çıkar üzerine. Maalesef parti çocukların eline bırakılmış durumda. Bana uygulanan düşman ceza hukukudur" dedi.

CHP, İstanbul il yönetimi için görevlendirilen Gürsel Tekin ile birlikte açıklama yapan eski il başkanı Berhan Şimşek'i ihraç istemiyle disipline sevk etti. 21. Olağanüstü Kurultayı'nda adaylığını açıklayan ancak aday olmayan Şimşek, kararın ardından Sarıyer'deki CHP'nin binasına geldi. Şimşek burada basın mensuplarına açıklama yaptı.

"Bu partiyi mahkeme koridorlarına, Kılıçdaroğlu, Berhan mı düşürdü?"

CHP'ye tepki gösteren Şimşek, "Sizin mahpusunuz yok siz de partiden atıyorsunuz. Bu yolculuğun içerisinde eğer görevini yerine getirmeyen birileri varsa sayın Genel Merkez'dir. Bu süreç böyle aktı. Kuyyum geldi, çağrı heyeti geldi. Partiyi yıprattılar. Ama son ortaya çıktı ki meğer gerçekten 38. kurultayda bu işler dönmüş. Para alan, gıda kartı alan, pavyonlarda eğlenen, takım elbise alan oldu. Bu süreci yaşayan kurultay delegelerinin soruşturma esnasında iddianameye giren ifadelerinin bütünlüğü bu. Şimdi buradan soruyorum. Bu partiyi mahkeme koridorlarına, Kılıçdaroğlu, Berhan mı düşürdü? Pavyon masalarına biz mi düşürdük? Kendi beceriksizliklerinden, kifayetsizlikten bunlar yaşandı. Berhan Şimşek'i tedbirli kesin ihraç kararıyla yüksek disiplin kurula veriyorlar. Yeni bir aday olur ise tedbirli kesin ihraç kararıyla 68B bendinde tüzüğün ben aday olamıyorum. Bunlara soruyorum, Sayın Erdoğan için diyorsun ki 'rakiplerini mahpusa atıyor.' Sizin mahpusunuz yok siz de partiden atıyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi? Hani hak, hukuk, adalet? Hani ya hep beraber ya hiçbirimiz? Hani partide iç cepheyi büyütecektik" ifadelerini kullandı.

"Kurulan ilişkiler ihanet, inkar ve çıkar üzerine"

Ekrem İmamoğlu'nun arkadaşlarının cezaevinden çıkmak için itirafçı olduğunu savunan Şimşek, "Recep Tayyip Erdoğan içeri girdiğinde arkadaşları suç işledi ki biz de girip onunla yatalım. Ekrem beyin arkadaşları da itirafçı oluyor ki dışarı çıkalım. Kurulan ilişkiler ihanet, inkar ve çıkar üzerine. Çıkar bitince inkar başlar. İnkar bitince ihanet başlar. Bu benim madalyamdır. Bu onurumdur benim. Bu parti için mesleğimi, işimi, gücümü, hayatımı bıraktım. Çocukların elinde bir parti maalesef. Maalesef ve burada çok büyük bir sıkıntı içerisine getirilmiş bir parti gerçeğiyle de başbaşayız" dedi.

"Bugün bana uygulanan düşman ceza hukukudur"

Büyük üzüntü içerisinde olduğunu söyleyen Şimşek, "Bıçak soksanız kanım akmaz. Ne ben bunu hak ediyorum ne de buradan içeri girip liste tutulup dışarıya tedbirle ihraç edilmek isteyen arkadaşlar. Nasıl büyüteceksiniz bu partiyi siz? Sizden önceki kimsenin emeği yok. ya hep beraber ya hiç birimiz öyle mi? Bizimle dalga mı geçiyorsunuz. Bugünkü kitleler sanıyorsun ki senin peşinden geliyor. Türkiye'deki geçimsizliğin ve geleceksizliğin peşinden gençler konuşuyor. Savunmamı yaptım ben kendilerine gönderdim. Bugün bana uygulanan düşman ceza hukukudur. İhraç dilekçesinde şunlar yazıyor; 'Parti disiplinini zedeleyen eylemleriniz nedeniyle tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmenize oy birliğiyle karar verilmiştir.' Olağanüstü Kurultaydan 6 gün önce. Bu benim şerefim. Düşman ceza hukuku budur" diye konuştu. - İSTANBUL