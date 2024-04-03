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CHP'den Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse göreve başladı

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CHP'den Giresun Belediye Başkanı seçilen Fuat Köse, mazbatasını alarak görevine başladı.

Giresun Adliyesi ek binasına gelen Köse, mazbatasını Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Tansu Yılmaz'dan aldı.

Giresun Belediyesi önünde personel tarafından karşılanan Köse, görevi Belediye Başkan Vekili Salih Özdemir'den devraldı.

Köse, kendisini belediye başkanlığı makamına layık gören Giresun halkını mahcup etmeyeceğini söyledi.

Giresun'a layık bir yönetim sergileyeceklerini belirten Köse, "Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. İsraf etmeden, hak yemeden, hukuk çerçevesinde, milletin malına, tüysüz yetimin malına sahip çıkacağımıza söz veriyorum." dedi.

Köse, seçim sürecinde yaşanan kırgınlıkların, çekişmelerin ve mücadelelerin bir tarafa bırakıldığına işaret ederek, "Seçim bitmiştir, herkes bizim dostumuzdur, ağabeyimizdir, arkadaşımızdır. Ayrıştırmadan, kutuplaştırmadan, herkesin başkanı olacağımıza sizlerin huzurunda söz veriyorum. Giresun'un her şeyi bana emanettir, birlikte yöneteceğiz, birlikte kazandık, elimizden gelen her şeyi bundan sonra Giresun için harcayacağız." diye konuştu.

CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş ise el birliği ile Giresun Belediyesini kazandıklarını vurgulayarak, "Fuat Köse başkanım, hiç şüphem yok ne partinizi, ne ailenizi, ne ülkemizi, ne milletimizi zaten siz hiç utandırmazsınız, size olan güvenimiz tamdır." ifadelerini kullandı.

Törene, CHP İl Başkanı Gökhan Şenyürek, CHP Merkez İlçe Başkanı Murat Bektaş ve partililer katıldı.

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Kaynak: AA / Politika

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