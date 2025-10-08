Haberler

CHP'den Devlet Tiyatroları'na Eleştiriler

CHP'den Devlet Tiyatroları'na Eleştiriler
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, Devlet Tiyatroları'nın karar alma süreçlerinin kişisel tercihlere dayandığını ve sanatın özerkliğinin zedelendiğini belirtti. Atalar, sanat kurumlarının liyakatle yönetilmesi gerektiğini savundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, "Köklü bir kurumsal geleneğe sahip Devlet Tiyatroları'nda yıllardır sanat kurullarıyla alınan kararlar, artık kişisel tercihler ve yakınlık ilişkileriyle belirlenir hale gelmiştir." görüşünü savundu.

Atalar, partisinin genel merkezinde, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile basın toplantısı düzenledi.

Devlet Tiyatroları'nın görevinin yalnızca oyun sahnelemek değil, Cumhuriyet'in kültür felsefesini özgür sanat ilkesiyle yaşatmak ve halka taşımak olduğunu belirten Atalar, şunları kaydetti:

"Köklü bir kurumsal geleneğe sahip Devlet Tiyatroları'nda yıllardır sanat kurullarıyla alınan kararlar, artık kişisel tercihler ve yakınlık ilişkileriyle belirlenir hale gelmiştir. Repertuvar seçimleri, görev dağılımları ve turne planlamaları dahi danışma kurullarının değil, Genel Müdürün takdirine bırakılmaktadır. Bu durum, kurumun özerkliğini zedelemekte ve sanatın kamusal niteliğini ortadan kaldırmaktadır. Kurum içinden gelen çok sayıda sanatçı da Genel Müdürlük makamının yetki sınırlarını aşarak sanatsal alana müdahale ettiğini, bazı sanatçıların keyfi biçimde sahnelerden uzaklaştırıldığını ve Devlet Tiyatroları'nın 'sanatın evi' olmaktan çıkarılıp bir idare binasına dönüştürüldüğünü dile getirmektedir. Bir sanat kurumunda yönetim, otoriteyle değil itibarıyla var olur."

Atalar, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda görev yapan 8 sanatçı hocanın izinlerinin iptal edildiğini, 4 öğretim görevlisinin izinlerinin yenilenmediğini iddia etti.

Kültür kurumlarının sanatsal liyakatle yönetilmesi çağrısında bulunan Atalar, "Cumhuriyet'in kültür damarlarıyla oynamak, toplumun düşünme yetisini kesmektir. Bizim mücadelemiz yeni bir düzen kurmak için değil, Cumhuriyet'in emanetini ehline teslim etmek içindir." dedi.

Etimesgut Belediye Başkanı Beşikçioğlu ise Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nın bir ekol okul olduğunu dile getirerek, bu kurumun ayarlarıyla oynamanın devlet tiyatrolarının karakterini ortadan kaldıracağını öne sürdü.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Politika
