CHP'den Burdur Devlet Hastanesi için Suç Duyurusu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Burdur Devlet Hastanesinde, proje dışı uygulamaları tespit etmeden geçici kabulü yapan ve hastanenin faaliyete geçmesine izin veren Sağlık Bakanlığı yetkilileri hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

CHP'nin sağlık politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şahbaz, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Burdur Devlet Hastanesinde diyaliz tedavisi gören hastaların 25 Mayıs'ta aniden fenalaştığını, bilinç bulanıklığı, bulantı ve kusma bulgusuyla yoğun bakımda tedavi altına alınan 33 hastadan 3'ünün hayatını kaybettiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığının, olayı aydınlatan, kamuoyunu bilgilendiren bir açıklama yapmadığını, "olay soruşturuluyor" diyerek üzerini örtme yoluna gittiğini savunan Şahbaz, şöyle devam etti:

"Hastalarımızla görüşüyor, olayın seyrini yakından takip ediyoruz. Bilirkişi tespit raporlarını inceledik. 3 can kaybına neden olan bu skandalda, yumuşak su sistemine antifriz olarak kullanılan etilen glikol isimli alkol karışmıştır. Hastanenin kuruluşunda bir imalat hatası olduğunu belirtmiştik. Geldiğimiz noktada bilirkişi tespit raporları da bu savımızı desteklemektedir.

Birkaç ay önce kullanıma açılan 400 yataklı hastanede, sistemler kontrol edilmeden ön kabullerin yapıldığı görülmüştür. Proje dışı imal edilmiş baypas hattı üzerine küresel bir vana konulmuş ve bu vananın yanlışlıkla açılması sonucu ters akış oluşmuştur. Sağlık Bakanlığı, bunu kontrol etmeyerek ters akışa izin veren imalatı kabul etmiş, neticesinde 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir."

Sistemi kontrol etmesi gereken Sağlık Bakanlığının sorumluluğunu yerine getirmediğini ileri süren Şahbaz, "Burdur Devlet Hastanesinde, proje dışı uygulamaları tespit etmeden geçici kabulü yapan ve hastanenin faaliyete geçmesine izin veren Sağlık Bakanlığı yetkilileri hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuyoruz." ifadesini kullandı.