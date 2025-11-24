Haberler

CHP'den Atanamayan Öğretmenlere Dikkat Çekti

CHP'den Atanamayan Öğretmenlere Dikkat Çekti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, ataması yapılmayan öğretmen sayısının 1 milyona yaklaştığını belirterek, öğretmenlerin zorlu yaşam koşullarını vurguladı ve mevcut politikaları eleştirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "Öğretmenlerimizin yaşadıkları sorunlar, onları son derece zor koşullarda yaşamlarını sürdürmeye neden olmuştur. Atanamayan öğretmenlerin sayısı 1 milyona yaklaşmıştır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, parti genel merkezinde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle basın açıklaması yaptı. Özçağdaş, "Bugün geldiğimiz noktada, 23 yıllık AKP iktidarının yaşamında en çok olumsuz etkisi olan meslek grubu öğretmenler olmuştur. Öğretmenlerimizin yaşadıkları sorunlar, onları son derece zor koşullarda yaşamlarını sürdürmeye neden olmuştur. Atanamayan öğretmenlerin sayısı 1 milyona yaklaşmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidar olduğunda 68 bin atanamayan öğretmen sayısı, bugün 1 milyondur. Kendilerine sözler verilen engelli öğretmenlerimiz, norm kadro sözü verilen rehber öğretmenlerimiz, yine öğretmen olma hayali ile bekleyen genç yurttaşlarımız. Öğretmenlik mesleği kanunu, atama süreçleri, mülakat usulsüzlükleri, milli eğitim akademisi, resen atamalar, proje okullar, basamaklandırma, sözleşmeli öğretmenlik, norm kadro azlığı ve norm kadro fazlalığı gibi garabetler, ücretli öğretmenlik, özel sektör öğretmenlerinin çalışma koşulları, emeklilikte yaşanan hak kayıpları gibi pek çok konuda öğretmenlerimizi zora sokan, onları itibarsızlaştıran, zorlu yaşam koşullarına hapseden bir süreci yaşamaktayız" dedi.

'MÜLAKAT YAPMAKTA ISRAR ETTİLER'

Özçağdaş, "'Mülakat yapmayacağız' diyenler, seçimden sonra bu sözlerini unutarak, yapılan bütün uyarılara rağmen mülakat yapmakta ısrar ettiler. Yanlış mülakat yaparak 1611 öğretmenimizin mülakat mağduru olmasına neden oldular. Bu yanlışlarını, bu yıl yapılan mülakatlarda 'alan odaklı' mülakatlar yaparak, kabul etmiş oldular. Bu yıl yalnızca 15 bin atama duyurusu yapıldı. Bu 15 binin 11 bin 345'i sadece 5 branştandı. Geri kalan 71 branşa 3 bin 655 kontenjan verildi. Milli Eğitim Bakanı'nın 'her 100 öğrencisi olan okula 1 rehber öğretmeni atayacağız' sözü tutulmadı. Mülakat sonuçları 29 Ağustos'ta açıklandı. Milli Eğitim Bakanı, büyük bir müjde olarak bugün 24 Kasım'da, duyurudan tam 217 gün sonra kuraların çekileceğini söylüyor. En iyi ihtimalle 1 Ocak'ta göreve başlayacaklarını düşünürsek öğretmenlerimiz 255 gün sonra atamaları tamamlanmış olacak" diye konuştu.

'BELİRSİZLİKLER İLE SÜREÇ DEVAM EDİYOR'

Özçağdaş, Milli Eğitim Akademileri ile ilgili de "Açıldı, kapatıldı ve tekrar açıldı. Akademilerde 10 bin öğretmenin Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı ile göreve alınacağı söylendi. Sınavda başarılı olan öğretmenler son açıklamaya göre 12 ay boyunca eğitim alacaklar. Ancak hiçbir şeyin detayı belli değil. Çünkü eğitim süresi önce 4 dönem olarak ilan edildi, sonra 14 ay olarak ilan edildi. Şimdi akademi başkanı 12 ay olduğunu duyurdu. 10 bin atamaya ilişkin bir takvim paylaşılmadı. Belirsizlikler ile süreç devam ediyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hem Türkçe hem İngilizce yazdı! Yüksel Yıldırım'ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki

Babasına edilen küfürleri duyunca hemen telefona sarıldı
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Yürüyüşü dikkat çeken Trump'ın sağlığı tartışma konusu oldu

Torunuyla futbol oynadı, herkes ayaklarına baktı
Nayib Bukele'den cezaevi denetimi ve suçla mücadele mesajı

Devlet başkanı gururla paylaştı: En azılı suçluları kediye çevirdik
Hem Türkçe hem İngilizce yazdı! Yüksel Yıldırım'ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki

Babasına edilen küfürleri duyunca hemen telefona sarıldı
Havalimanında akılalmaz olay! Piste dalıp çalışır vaziyetteki uçağa binmeye çalıştılar

Havalimanında akılalmaz olay! Piste dalıp peşinden koştular
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Okan Buruk'tan Osimhen ve sakat oyuncular ile ilgili açıklama

Forma giyebilecek mi? Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması
Fenerbahçe'nin UEFA listesinde değişiklik

UEFA listesinde değişiklik! İşte kadrodan çıkan ve giren isim
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Trafikte tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü

İlahi adalet! Tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü
Serdar Ortaç'ın eski eşinden intikam almak için başvurduğu yöntem akılalmaz

Serdar Ortaç'tan akılalmaz intikam! Eski eşini çılgına çevirdi
Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti, nüfus rakamları haklı çıkardı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti, rakamlar haklı çıkardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.