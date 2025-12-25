CHP'den, 'Antakya Ulu Cami' açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün, Antakya Ulu Cami'nin restorasyonu için Bursa Büyükşehir Belediyesi ile yaptığı protokolü tek tarafla feshetme kararından geri dönülmesini talep ederek, "Kurumların devamlılığı açısından bu yapılan yanlıştan bir an önce Bakanlığın ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün dönmesini talep ediyoruz" dedi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile birlikte parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Zeybek, Antakya Ulu Cami'nin Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılmasının ardından yeniden inşası için Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan anlaşmanın tek taraflı feshedildiğini söyledi. Zeybek, "12 Aralık 2023 tarihinde yıkım rölevesi Koruma Kurulu'nca onaylanıyor. 14 Mart 2024 tarihinde kalıntı rölevesi onaylanıyor. 28 Haziran 2024 tarihinde restorasyon projeleri Koruma Kurulu'nca onaylanıyor. 9 Ekim 2024 tarihinde yani Sayın Özgür Özel'in Hatay ziyaretinden 2 gün sonra rekonstrüksiyon ve güçlendirme projesi koruma kurulu tarafından oylanıyor. Minare projesinin koruma kurulu tarafından onay tarihi 22 Ekim 2025. 2 Aralık tarihinde cami inşaatının bitmemesini gerekçe gösteren Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün minare inşaatı projesi onay tarihi 22 Ekim 2025" dedi.

'YANLIŞTAN DÖNÜLMELİ'

Söz konusu protokolün AK Partili Bursa Belediye Başkanı döneminde yapıldığını hatırlatan Zeybek, "Belediye Başkanımız, üzerine düşeni yapmanın huzuru içindedir. İhaleyi kendileri yapmamıştır. Müteahhidi kendisi seçmemiştir. Projeleri kendisi hazırlamamıştır. Koruma kurullarından onayı da Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından takip edilmiştir. Yani 20 ay içinde projeleri kuruldan geçirip Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin inşaata başlaması için gerekli hazırlıkları yapmayanlar, 12 ay içinde yüzyıllarca geçmişi bulunan bu tarihi Ulu Cami'nin bitirilmesi konusunda bir ön almaya çalışmaktadırlar. Bu konuda hassasiyetimizin bulunduğunu belirtmek istiyorum. Bir yanlış yapılmaktadır. Bu yanlıştan hızlı bir biçimde dönülmesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kendisinden önceki belediye başkanı tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğüyle yapılan anlaşmaya sadık kalarak, kurumların devamlılığını da gerekçe göstererek, caminin tamamlanması konusunda bu yapılan yanlıştan bir an önce Bakanlığın ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün dönmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey ise "Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak biz Antakya Ulu Cami'yi sonuna kadar yapıp teslim etmek istiyoruz ve bunu yapacak bilgi birikimimizde, ekonomik gücümüz de var" dedi.

Haber: Ayşenur DEMİRTAŞ GÜL/ANKARA,