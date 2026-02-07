Haberler

CHP'den AK Parti'ye bir transfer daha

Güncelleme:
Ankara kulislerinde konuşulan iddiaya göre CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın AK Parti'ye geçişi gündemde. Gazeteci Sinan Burhan geçişin kesinleştiğini söylerken, Savcı Sayan çarşamba gününü işaret etti.

Ankara kulislerinden gelen son iddia siyaset gündemini hareketlendirdi. CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın Ak Parti'ye geçeceği öne sürüldü.

SİNAN BURHAN: GEÇİŞ KESİNLEŞMİŞ GÖZÜKÜYOR

Gazeteci Sinan Burhan, katıldığı canlı yayında dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Burhan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Keçiören Belediye Başkanı seçilen Mesut Özarslan'ın AK Parti saflarına katılacağını belirterek, "Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın AK Parti'ye geçeceği kesinleşmiş gözüküyor" ifadelerini kullandı.

SAVCI SAYAN TARİH VERDİ

Aynı iddiaya ilişkin AK Partili Savcı Sayan da açıklama yaptı. Transfer söylentilerini doğrulayan Sayan, Özarslan'ın AK Parti'ye katılacağı tarihi de paylaştı. Sayan, "Kaynağım çelik gibi. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan çarşamba günü AK Parti'mizde. Üç güçlü isim Sayın Cumhurbaşkanımızı ikna etmiş" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Politika
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAllahın kulu:

Özel artık göbek atar

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

