CHP'den aday gösterilmesi tartışmalara neden olan Sadullah Ergin'den ilk açıklama
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14 Mayıs seçimleri için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim ettiği listede sürpriz bir isme de yer verdi. Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, DEVA Partisi kontenjanından CHP Ankara 1. bölge adayı olarak gösterildi. Adaylığı ile CHP içinde çeşitli tartışmalara neden olan Ergin sessizliğini bozarak "Seçim işbirliği protokolü çerçevesinde DEVA'nın diğer adayları gibi CHP listesindeyim. Bu Deva'nın tasarrufu. CHP'ye yüklenilmesini doğru bulmuyorum" dedi.
Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine kilitlenirken, 26 siyasi parti milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti.
CHP'nin YSK'ya teslim ettiği listede ise sürpriz bir isme yer verildi. Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in CHP Ankara 1. bölgeden aday gösterilmesi parti içinde çeşitli tartışmalara neden olurken, yaşanan gelişme sonrası Ergin sessizliğini bozdu.
DEVA Partisi kontenjanından CHP listelerine dahil olan Ergin, gazeteci Murat Çelik'e yaptığı açıklamada "Ben Millet İttifakı içinde DEVA Partisi'nin adayıyım. Seçim işbirliği protokolü çerçevesinde DEVA'nın diğer adayları gibi CHP listesindeyim. Bu DEVA'nın tasarrufu. CHP'ye yüklenilmesini doğru bulmuyorum" ifadelerini kullandı.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2014 yılında yaptığı paylaşım yeniden gündem oldu.