CHP'den aday gösterilmesi tartışmalara neden olan Sadullah Ergin'den ilk açıklama

14 Mayıs seçimleri için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim ettiği listede sürpriz bir isme de yer verdi. Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, DEVA Partisi kontenjanından CHP Ankara 1. bölge adayı olarak gösterildi. Adaylığı ile CHP içinde çeşitli tartışmalara neden olan Ergin sessizliğini bozarak "Seçim işbirliği protokolü çerçevesinde DEVA'nın diğer adayları gibi CHP listesindeyim. Bu Deva'nın tasarrufu. CHP'ye yüklenilmesini doğru bulmuyorum" dedi.