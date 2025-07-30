CHP'den 185 Bin Sandık Sorumlusuna Çağrı Merkezi Gönüllüleriyle Bilgilendirme

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 185 bin sandık sorumlusuna bilgilendirmede bulunan çağrı merkezi gönüllülerini ziyaret etti.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi, tarihinin en büyük sandık örgütlenmesi için çağrı merkezi gönüllüleri çalışmasını başlattı. Genel merkezde görevlerine başlayan kadın kolları ve gençlik kolları, 185 bin sandık sorumlusuna tek tek ulaşmak üzere 60 gün sürecek büyük bir örgütlenme ve iletişim seferberliği başlattı. Sürekli sorumluluk önceliğiyle harekete geçen çağrı merkezi gönüllülerini ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu önemli çalışmayı yerinde inceleyerek günlük ulaşılabilir görüşme sayısını, görüşmelerin çıktısını, performans takip raporlarını, sandık görevlilerinin ve çağrı merkezi gönüllülerinin çalışmaları yerinde takip etti" denildi.

'SANDIK GÖREVLİLERİNE SORUMLULUKLARI HATIRLATILIYOR'

Çalışmanın, CHP Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin ve Pınar Uzun Okakın tarafından yönetildiği belirtilerek, "Çalışma kapsamında partili gönüllüler, genel merkez ile sandık sorumluları arasındaki bilgi, iletişim ve örgütlenme köprüsünü inşa etme görevini üstlendiler. Bu çalışma kapsamında, seçmen ziyaretleri gerçekleştirerek Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talebiyle imza vermek isteyen seçmenlere ulaşacak olan sandık görevlileriyle iletişime geçiliyor. Seçmen ziyaretlerini CHP Mobil'de kendilerine özel açılan 'Benim Sandığım' sekmesine işlemekle mükellef olan sandık görevlilerine sorumlulukları hatırlatılıyor, doğrudan temasa geçiliyor, görüşmeler veri formuna sonuç odaklı işleniyor. Ulaşılabilir ve sorumluluklarının farkında olan sandık görevlilerinin seçmen ziyaretleri, seçim organizasyonunun en önemli aşamaları arasında yer alıyor. Cumhuriyet Halk Partisi olağanüstü koşullar karşısında olağanüstü örgütlenme gerekliliğinin farkında olarak, yüksek sorumluluk bilinciyle çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerine yer verildi.