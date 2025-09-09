CHP'deki krizde Özel'i en çok etkileyen olay: Tüylerim diken diken oldu, gırtlağım düğümlendi

CHP İstanbul İl Yönetimi'nin İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından delegeler Olağanüstüİl Kongresi için notere başvurmuştu. Parti kaynakları tarafından il delegelerinin neredeyse tamamının imza verdiği aktarılırken, CHP Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na başvuru yaptı. Başvuruya göre İstanbul Olağanüstü İl Kongresi 24 Eylül'de yapılacak.

GERİLİM ZİRVEDE

CHP İstanbul İl Yönetimi'ni görevden almasının ardından başlayan gerilim zirve yapmış durumda. Kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, polis müdahalesi eşliğinde CHP İstanbul il binasına girerken, CHP yönetimi binayı kapatarak il başkanlığını taşıma kararı aldı.

"TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU"

Bu süreçle ilgili açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kendisini en çok etkileyen olayı açıkladı. Cumhuriyet'e konuşan Özel, "Partimizin hukukçularıyla bütün ihtimalleri çalıştık. Aylardır çalışıyoruz. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararını hukuki bulmamak ayrı bir şey buna karşı tedbir almamak başka bir şey. Meydanı onlara bırakacak halimiz yok. Meselenin kritik bir yere gittiğini fark ettiğimizde delegelerimiz olağanüstü kongre imzası verdi. Bir buçuk gün içinde delegelerimiz bine yakın imza verdi. Bir kayyum ya da butlan kararı sonrasına İstanbul kongrelerinin olmadığı; Parti Meclisi ve genel başkanın da çağrıcısı olmadığı, delegelerin çağırdığı bir olağanüstü kurultayı teknik ve hukuken planladık. Onu uyguladık. O kurultayı kimse durduramıyor. Çünkü bu yönetime rağmen kurultay yapılıyor demektir. Ben zaten 6 Nisan'da olağanüstü kurultayı çağırmıştım. Ama diyorlar ya "Genel başkan son kongrede seçildiği için, o karar etkili olmaz" diye… Şimdi İstanbul delegeleri ve genel merkez hariç olağanüstü kurultay topluyor. Burada en memnun olduğum konu, parti tarihinin en büyük saldırılarından biriyle karşı karşıya ve saldıranlar partiyi yıldırmayı düşünürken öyle bir birliktelik var ki… Delegeler notere gitti, iki bin lirayı bulan bir masrafı var, imzaları verdiler. Bir buçuk günde başvuruda bulunduk. Tüylerim diken diken oldu, gırtlağım düğümlendi. Delege o kadar farkında ki meselenin, motivasyon en üst noktada. Tarihte bu görülmemiş. İstanbul il kongresini de olağanüstü topluyoruz. 540 imza toplandı. Özgür Çelik, 300 küsür oyla seçilmişti. Yani kendisine oy vermeyenler, destek için imza verdi. Bu CHP'yi bölmeye çalışanların yaptıklarının delegede, üyede, kamuoyunda çok geri teptiğinin en önemli göstergesi." dedi.